Diário conquista dois prêmios nacionais

01:00 · 23.12.2017

A repórter Yohanna Pinheiro recebeu o prêmio do presidente da aérea Gol, Paulo Kakinoff. Trabalho vencedor foi feito em parceria com o repórter Levi de Freitas

Neste fim de ano, o Diário do Nordeste recebeu mais dois prêmios nacionais. Os destaques foram para o material vencedor da categoria "Competitividade" da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) sobre os rumos da aviação regional no Ceará, sobretudo após a inauguração do Aeroporto de Jericoacoara, e o especial sobre as riquezas advindas do coco, com o segundo colocado na categoria impresso do Prêmio de Jornalismo da Massey Ferguson.

Publicada em junho deste ano, a reportagem intitulada "Jericoacoara é marco para a aviação regional do Estado", elaborada pelos repórteres Yohanna Pinheiro e Levi de Freitas, tratou sobre as possibilidades geradas pelo acontecimento e os desafios que o setor no Ceará ainda têm a percorrer.

A repórter Yohanna Pinheiro destaca que o conteúdo teve o objetivo de fazer um panorama da aviação regional no Estado do Ceará, "cujo potencial esbarra nas dificuldades de infraestrutura, ainda mais com a retenção de investimentos no setor pelo governo federal".

Expansão das rotas

Ela avalia ainda que o terminal de Jericoacoara marca a expansão de rotas aéreas para o Estado do Ceará, mas que ainda há muito a ser percorrido. Yohanna Pinheiro ainda figura no ranking dos jornalistas cearenses mais premiados neste ano.

Para o repórter Levi de Freitas, também premiado pela Abear, "o material conseguiu cumprir seu objetivo de mostrar e valorizar as melhorias que estão sendo trazidas ao Estado com a expansão da linha aeroviária, através da inauguração do aeroporto regional".

Qualidade

"O prêmio Abear existe há cinco anos e uma das coisas que nos orgulha muito é essa nacionalização. Ou seja, a gente ter conseguido estimular, provocar - no sentido mais positivo da palavra -, profissionais de comunicação do País inteiro para olhar para aviação e se inscreverem (na premiação)", destacou o presidente da Abear, Eduardo Sanovicz. "Ficamos muito felizes de que a qualidade dos trabalhos encaminhados é ótima e hoje isso se consagra quando a gente vem ao Ceará e constata em primeiríssima mão que você tem uma das propostas finalistas aqui. Então, parabéns a vocês", acrescentou.

Agronegócio

Já a 16ª edição do Prêmio de Jornalismo, da Massey Ferguson, premiou, na segunda posição, na categoria Jornal, os repórteres Murilo Viana, Bruno Cabral e Melquíades Júnior com material especial sobre as riquezas que vêm do coco, publicado em julho deste ano. "O prêmio é reconhecimento do trabalho de toda a equipe", afirma Bruno Cabral. "Fiquei muito feliz com a homenagem da Massey Ferguson. Agradeço a todos os envolvidos na produção do material, direta ou indiretamente, e espero que o trabalho traga reconhecimento à riqueza e aos desafios da cultura do coco", disse o repórter Murilo Viana.

O prêmio da Massey Ferguson prestigia conteúdos jornalísticos relacionados ao agronegócio. Na solenidade de premiação, foram revelados ainda os grandes vencedores das categorias Jornal, Revista, Multimídia, TV, Fotojornalismo, Estudante e Américas do Sul, Central e Caribe, escolhidos pela Comissão Julgadora. "É com muita satisfação que promovemos mais uma edição do Prêmio de Jornalismo, que reconhece o trabalho dos profissionais que promovem o agronegócio no Brasil por meio da cobertura jornalística, produzindo informação séria e relevante sobre este que é um dos pilares da economia brasileira", disse Rodrigo Junqueira, diretor de vendas da Massey Ferguson.