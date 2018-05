Dia das Mães melhor; valor médio de compras de R$ 236

01:00 · 04.05.2018

Assim como ocorre tradicionalmente na data, os itens de vestuário lideram as intenções de compras dos fortalezenses, representando 36,2% das respostas ( FOTO: SILVANA TARELHO )

O consumidor fortalezense está disposto a caprichar no presente de Dia das Mães neste ano. De acordo com a Pesquisa sobre o Potencial de Compra para o Dia das Mães, divulgada ontem (3) pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), eles pretendem gastar, em média, R$ 236 nas compras para data, quase metade do que planeja desembolsar o consumidor brasileiro (R$ 153), de acordo com levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil.

Ao todo, mais da metade (61,8%) dos consumidores indicaram que irão comprar algum produto para dar de presente na data, conforme antecipou o Diário do Nordeste, o que deve movimentar R$ 257 milhões na Capital. O montante é 4,9% maior que o injetado no ano passado (R$ 245 milhões). Para Maurício Filizola, presidente em exercício da Fecomércio-CE, os indicadores vêm demonstrando melhoras constantes, embora ainda de pequenas proporções. "Observamos mensalmente todas essas variáveis e elas tem mostrado melhoras contínuas. As datas comemorativas vêm para alavancar os resultados", diz.

Produtos

Os produtos que devem ser mais procurados nos próximos dias devem ser os itens de vestuário, sendo apontados por 36,2% dos entrevistados. Em seguida, aparecem perfumes (25,7%), sapatos (10,4%), outros (6,7%), flores (6,7%) e eletroportáteis (6%). "Essas seis categorias somam mais de 90% das intenções de compras para o Dia das Mães deste ano, então deve sair um número de produtos muito grande", aponta o presidente em exercício da Fecomércio-CE.

Locais de Compra

Mais de 40% dos consumidores revelaram que irão comprar os presentes em lojas de shoppings. Maurício Filizola explica que isso se deve principalmente ao fato de esse estabelecimento ser um local que concentra lojas dos mais diversos segmentos. Serão preferência também na hora de comprar o presente das mães os centros comerciais (23,4%), supermercados (22,3%), lojas de rua (19,2%) e lojas de departamento (2,8%).

Quanto à forma de pagamento, os consumidores da Capital irão pagar, preferencialmente, à vista e com dinheiro, segundo 64,8% das respostas. Logo em seguida aparecem o cartão de crédito (38,7%), à vista com cartão de débito (2,1%) e crediário ou carnê (0,3%). "O pagamento a vista e em espécie é positivo e já vinha se concretizando em outras datas comemorativas", destaca Filizola.

"Isso revela amadurecimento do consumidor, que está sabendo controlar melhor os seus ganhos e entendendo que os juros do cartão de crédito são muito altos, o que pode gerar um desequilíbrio financeiro", destaca o presidente em exercício da Fecomércio-CE. Ele também ressalta que pagamentos com dinheiro geram maiores possibilidades de negociação de preços.

Serviços

Ele acrescenta que o setor de serviços também deve receber um incremento significativo, uma vez que 71,8% dos consumidores irão comemorar. "A parte de entregas em domicílio e restaurantes no dia devem ser muito acionada", destaca Filizola.

As promoções e descontos serão fundamentais na hora de convencer os consumidores a entrarem nas lojas. De acordo com 51,8% dos entrevistados, esse será o fator decisivo na hora de procurar o presente das mães. Preços (42%), qualidade dos produtos (23,6%), vitrine atrativa (22,9%) e variedade dos itens (15,8%) também são aspectos apontados como importantes.

Brasil

No País, o Dia das Mães deve fazer com que 74% dos brasileiros realizem ao menos uma compra. Aproximadamente 111,5 milhões de pessoas devem presentear alguém na data, o que deve injetar cerca de 17,05 bilhões de reais nos setores do comércio e serviços, segundo pesquisa da CNDL e do SPC Brasil.

Embora o percentual de consumidores que devem ir às compras seja elevado, a maior parte está cautelosa. Cerca de 19% dos entrevistados disseram que têm a intenção de desembolsar mais com os presentes. A maior parte, no entanto (36%), planeja gastar a mesma quantia que em 2017, enquanto 18% pensam em diminuir.