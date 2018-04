Dia das Mães: 61,8% na Capital planejam comprar presentes

01:00 · 28.04.2018 / atualizado às 12:12

Faltando menos de um mês para a segunda melhor data para o comércio varejista, o Dia das Mães, os lojistas de Fortaleza e de todo o Brasil pensaram em produtos diferenciados e com preços especiais como forma de atrair e conquistar o consumidor. Em Fortaleza, cerca de 61,8% dos consumidores irão comprar algo na data, de acordo com dado da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE).

O Diário do Nordeste fez uma seleção de sugestões para quem vai presentear. Reconhecendo os mais diferentes estilos de mãe encontrados, a Natura separou sugestões de presentes para todas elas. Tem para a mãe clássica, moderna, executiva, prática, zen, fitness e romântica. Entre kits que custam a partir de R$ 18,90 e vão até R$ 199,90, uma das sugestões da marca é o Natural Ekos Flor de Luar, que vem com um desodorante colônia (100 ml) e um óleo desodorante corporal perfumado (200 ml) e custa R$ 89,90.

Ainda entre os cosméticos, a Boticário também está com um mix de produtos pensados especialmente para as mães. Os kits exclusivos para a data são oferecidos em diversas faixas de preços que vão de R$ 49,90 até R$ 289,00, além dos produtos, nécessaires e frasqueiras que complementam os presentes. Um dos destaques é o combo Cuide-se Bem Mães, que acompanha uma loção hidratante leite e mel (200 ml), um sabonete líquido da mesma fragrância (150 ml), um creme de mãos também da linha leite e mel (50g) e uma caixa de presente, por R$ 54,90.

Um dos produtos bastante procurados são os calçados. Uma das ações da Banban calçados é oferecer desconto de R$ 20,00 na compra de dois pares de sandália caso o valor unitário de cada uma seja de R$ 79,99. O mesmo é válido para sapatilhas, mas, neste caso, o abatimento é de R$ 10,00, cada uma saindo por R$ 29,99.

Acessórios

A marca cearense Ferrovia separou um mix de peças que podem ser compradas por R$ 99,90. Além disso, está com um sorteio em cada ponto de venda de um kit especial para as mães contendo uma mala de viagem, uma nécessaire de óculos e um kit Ferrovia com óculos e estojo. A expectativa é que as ações de publicidade gerem um crescimento nas vendas de 15% em comparação com o ano passado.

"O sorteio será feito através de um concurso cultural, no qual os clientes responderão a frase: 'Porque sua mãe merece ganhar este lindo kit?'. Além dos presentes, o cliente com a melhor resposta ganhará, ainda, 01 ano de Theatro Via Sul, com direito a um acompanhante, válido para todos os espetáculos", explica Cláudia Gomes, gerente de marketing da Ferrovia.

E-commerce

As compras pela internet estão se popularizando e os sites de vendas veem nas datas comemorativas um grande potencial de vendas. De acordo com a pesquisa sobre o comportamento de consumo dos brasileiros do Google, no ano passado o e-commerce faturou R$ 1,9 bilhão, 16% a mais que em 2016. O levantamento constatou ainda que 46% das pessoas que não compraram em 2017 irão comprar este ano.

Uma das maiores especialistas em cama, mesa e banho do Brasil, a Zelo traz opções de cobertores, jogos de cama, jogos de toalha e outros com descontos. O kit Alexandre Herchcovitch com cinco peças para cama de casal está saindo por R$ 229,00 - um desconto de 32%. O produto pode ser adquirido através do endereço eletrônico (www.zelo.com.br).

A sugestão da Imaginarium são produtos para que as mães se mantenham hidratadas. Há itens com uma variedade de preços, de R$59,90 até R$ 199,90. Para quem não quer gastar muito, a dica é o copo com infusor de "água detox", que custa R$ 59,90. Já para quem está disposto a gastar um pouco mais, a loja conta com um amplificador para chuveiro, que está saindo pelo valor de R$ 199,90.

Cuidados

Com o intuito de esclarecer os consumidores sobre seus direitos e evitar transtornos na compra de o presente, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) está com uma série de dicas. A primeira regra é: sempre exija a nota fiscal, pois ela é fundamental para buscar os seus direitos, em especial, quando for necessário realizar trocas do produto e em situações que envolvam defeitos no bem adquirido.

A pesquisa de preço é uma das principais aliadas do consumidor para a compra de bens que se enquadrem no orçamento e evitando, assim, o endividamento. A escolha do produto deve ser feito com cuidado e antecedência, para resguardar-se de eventuais problemas.

Se optar pelo vale presente, solicite que conste na nota fiscalas regras estabelecidas pela loja para eventuais diferenças de valor entre o vale e o produto escolhido pelo presenteado; o procedimento que deve ser obedecido para devolução de valores; prazo para utilização do cartão presente; relação de lojas da mesma rede em que o consumidor pode se dirigir para realizar a troca. Lembre-se que o vale presente é um crédito que pode ser usado para adquirir o produto que a pessoa presenteada desejar, logo, a loja não pode restringir o tipo de mercadoria que será adquirida como vale.