Devolução na conta de luz impactará IPCA deste mês

Rio. A devolução de uma cobrança indevida de energia atrelada à usina nuclear de Angra 3 na conta de luz terá forte impacto para baixo na inflação de abril, disse a coordenadora de Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eulina Nunes dos Santos. Conforme decisão anunciada semana passada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a conta de luz do consumidor em todo o País vai cair em até 19,5% em abril.

A conta de luz do consumidor residencial do Ceará, por exemplo, irá cair 13,95%. Em São Paulo, a baixa será de 12,44%. No caso do Rio de Janeiro, a queda será de 5,3%. Em Minas Gerais, a queda na tarifa será de 10,61% em abril. Em Brasília, haverá redução de 5,92%.

Nas contas de Eulina Nunes dos Santos, se a queda média nos preços de energia elétrica medidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) for de 10% em abril, tirará 0,33 ponto porcentual (p.p.) do indicador deste mês.

Taxa extra

O IPCA de março ficou em 0,25%. A energia elétrica foi uma das vilãs, com alta de 4,43% no mês passado, contribuindo com 0,15 (p.p.) do 0,25%. O principal motivo para a alta foi a introdução da bandeira amarela, que implica a cobrança extra de R$ 2,00 a cada 100 quilowatts/hora (kwh) consumidos e aumentos do PIS/Cofins em algumas regiões. Segundo Eulina, além disso, houve reajuste na cobrança do valor extra.