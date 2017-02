Destino de férias pode ser mudado

00:00 · 03.02.2017

Rio. A decisão do governo americano de mudar as regras para concessão de visto para brasileiros e argentinos pode levar muitos turistas a mudar o destino das férias, na avaliação da presidente da Braztoa, associação que reúne operadoras de turismo no Brasil, Magda Nassar. Países da Europa, do Caribe e da América do Sul não exigem visto de brasileiros. O Canadá vai se juntar a essa lista em março, tornando - se um potencial substituto dos Estados Unidos, que hoje está no topo do ranking de destinos de brasileiros no exterior.

O presidente americano, Donald Trump, assinou decreto, na semana passada, que revoga a isenção de entrevistas para quem quer renovar o visto na mesma categoria até 48 meses após o vencimento. Agora, só quem quer renovar 12 meses após o vencimento estará liberado da entrevista.

Também terão de fazer entrevistas presenciais brasileiros e argentinos que solicitarem o visto pela primeira vez e que sejam maiores de 14 anos e com menos de 79 anos. Antes, estavam isentos de se submeterem a essa etapa do processo os menores de 15 anos e os que tinham mais de 66. Essas isenções para brasileiros e argentinos haviam sido criadas no governo de Barack Obama.

"Como são poucos os locais para fazer a entrevista no Brasil, acredito que muitos vão preferir mudar o destino da viagem, caso o prazo de vencimento do visto for superior a um ano. A entrevista presencial exige um gasto a mais para quem mora em cidades onde não há consulado americano", afirma Magda.

Segundo o site da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, além da embaixada em Brasília, há consulados em Rio de Janeiro, São Paulo e Recife.

Impacto

Edmar Bull, presidente da Agência Brasileira dos Agentes de Viagem (Abav), minimiza o impacto das mudanças. Na sua avaliação, como a maior parte dos viajantes que vão para os Estados Unidos ficam em São Paulo e no Rio, a exigência de entrevista presencial não vai implicar mais custos para o viajante. Bull avalia que o brasileiro terá de se planejar melhor para a viagem. Ele recomenda que só compre a passagem quem já tiver visto.