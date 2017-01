Despesas com juros do cartão podem cair em 70%

00:00 · 31.01.2017

Normas sobre o cartão de crédito foram publicadas ontem no Diário Oficial ( Foto: Lucas de Menezes )

Brasília/Rio. O Banco Central publicou oficialmente no Diário Oficial da União dessa segunda-feira (30) a decisão de restringir o uso do rotativo do cartão de crédito para apenas 30 dias. Hoje, o brasileiro pode ficar indefinidamente pendurado no rotativo. Pela nova regra, o cliente que não pagar toda a fatura no seu vencimento, tem de liquidar a dívida na fatura seguinte. A ideia é que os bancos ofereçam um parcelamento para viabilizar a operação.

Com as novas regras para pagamento do cartão de crédito, os gastos do consumidor com juros podem cair até 70%. A partir de agora, não será mais possível ficar no rotativo, o chamado pagamento mínimo, por mais de 30 dias - isso deve diminuir as taxas e os custos da modalidade.

Atualmente, o consumidor pode economizar quase 70% em um ano ao sair do rotativo do cartão de crédito para o parcelamento. Na prática, ele passa de uma taxa 484,6% ao ano para uma de 153,8%. No mês, cai de 15,85% para 8,07%.

Segundo o texto do Diário Oficial, "o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente".

Simulação

Antes, se o cliente tivesse uma dívida de R$ 1 mil no rotativo do cartão de crédito, depois de 30 dias essa fatura subiria para R$ 1.158,50. Ao fim de seis meses, a dívida estaria em R$ 2.417,55. Agora, se ele migrar para o parcelado, essa fatura cai expressivamente. Depois de 30 dias no rotativo ele continua a dever os mesmos R$ 1.158,50 mas, depois de seis meses, a fatura dele passa a ser de R$ 1.707,74. Nesse exemplo, no qual foram usadas as taxas atuais, foi possível ver uma economia de R$ 709,81. A expectativa do governo, porém, é de que essa economia seja ainda maior, já que essas novas regras devem reduzir a inadimplência e consequentemente os juros do cartão de crédito.