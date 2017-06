'Desemprego vai começar a cair em agosto'

00:00 · 14.06.2017

Brasília. Novo adepto do Twitter como plataforma de comunicação com o público, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, publicou na rede social ontem que espera pela queda no desemprego a partir de agosto. Em sua avaliação, Meirelles lembrou que, pela primeira vez em três anos, o número de desempregados parou de subir em abril.

"Temos que levar em conta que estamos saindo da maior recessão da nossa história, que deixou 14 milhões de brasileiros sem emprego", tuitou o ministro da Fazenda. "Os efeitos de uma recessão tão forte quanto a dos últimos anos não desaparecem do dia para a noite", completou.

Pnad

Dados divulgados em maio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontaram que a taxa de desemprego no País alcançou 13,6% no trimestre encerrado em abril, o pior desempenho para essa época do ano dentro da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012. Ainda assim, o resultado indicou uma estabilização em relação ao período anterior (13,7%).