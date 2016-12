Desemprego na RMF mantém estabilidade

00:00 · 22.12.2016

Empregos domésticos estão entre os que mais tiveram crescimento no número de vagas na Região Metropolitana de Fortaleza em novembro ( Foto: Viviane Pinheiro )

Os números do desemprego na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) indicam que "a fase mais complicada para o mercado de trabalho, em termos de crescimento do desemprego, já passou". A constatação é do analista de mercado de trabalho do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Mardônio Costa, sobre os resultados da Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Fortaleza (PED/RMF) divulgada ontem (21) pelo IDT, Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos (Dieese) e Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados.

A taxa de desemprego apresentou elevação de 0,3 ponto percentual em novembro ante outubro (12,9%), passando a atingir 13,2% da população. O número do mês anterior corresponde a um contingente de 246 mil pessoas; seis mil a mais frente ao mês de outubro. "Os indicadores do mercado de trabalho têm apresentado algumas pequenas alterações a partir do mês de maio. A taxa de desemprego ultrapassou os 13% no mês de abril e permaneceu em torno disso até novembro, então isso mostra que esse processo de piora do crescimento do desemprego na RMF parece ter cessado", frisa Mardônio.

Em 12 meses, o quantitativo de pessoas sem emprego recebeu incremento de 77 mil pessoas ou 45,6%, número que se deve à redução de 50 mil postos de trabalho e aumento no número de pessoas economicamente ativas na região (27 mil).

Também cresceu o tempo médio de procura por trabalho despendido pelos desempregados, de 34 semanas em outubro para 35 em novembro. Em igual período do ano de 2015, o tempo dedicado à busca por trabalho era, em média, de 31 semanas (variação de 12,9%).

De acordo com Mardônio, apesar da estabilização da expansão do desemprego, é preciso levar em consideração que o resultado de novembro é o maior para o mês desde 2009, quando teve início a série histórica da PED/RMF. O contingente de ocupados foi estimado em 1,6 milhão de pessoas, permanecendo relativamente estável, com leve queda de 0,2% na comparação com outubro, resultado que ocorre após três altas seguidas.

A elevação do desemprego ocorre em um período em que normalmente cresce o número de vagas, devido ao aquecimento do comércio com as festas de fim de ano. Mas Mardônio explica que o momento ainda é difícil para a atividade econômica. "As empresas estão endividadas, as famílias estão endividadas, utilizando o 13º salário para pagar dívidas e isso é menor consumo, que significa também menor contratação, então nós temos aí uma dinâmica do mercado de trabalho penalizada pelo cenário atual", ressalta.

Analisando o cenário para o ano que vem, ele destaca que, assim como o fim de ano é um período sazonalmente favorável, o começo de ano é sazonalmente negativo. "A retomada está sendo vista mais para o fim do ano", arremata.

Setores

A estabilidade da taxa de desemprego tem sido sustentada, pelas vagas no setor público, com crescimento de 2,9% ou 4 mil a mais, e pelo trabalho autônomo, cujo nível ocupacional avançou 2% (9 mil a mais). Além disso, também houve contribuição dos empregos domésticos (4,5% ou 5 mil a mais). Enquanto isso, no setor privado houve redução de 1,9%, percentual que corresponde a 16 mil vagas a menos.

Entre os setores de atividade analisados, foram observados decréscimos nos setores de Serviços (-5 mil ou -0,6%) e na Indústria de Transformação (-2 mil ou -0,7%) e ligeiras elevações na Construção (3 mil ou 2,4%) e no Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas (6 mil, ou 1,6%).

Rendimentos médios

Em outubro deste ano, decresceram os rendimentos médios reais dos ocupados (-2,1%) e dos assalariados (-2%), frente ao mês anterior. Seus valores monetários passaram a equivaler a R$ 1.302 e R$ 1.421, respectivamente. No referido período, o rendimento médio real decresceu no setor privado (2%) e também no setor público (-3,9%).

Houve declínio no rendimento médio real dos assalariados sem carteira (-2,5%) e dos com registro em carteira (-1,9%) no setor privado. Caiu também o rendimento médio real dos autônomos (-2,9%).