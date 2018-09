Desemprego derruba arrecadação da Previdência

01:00 · 22.09.2018

Atualmente, 12,3% da população economicamente ativa do Brasil está desempregada, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE ( Foto: RAFAEL NEDDERMEYER )

Brasília. A arrecadação líquida do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que envolve os trabalhadores da iniciativa privada, caiu R$ 1,95 bilhão no bimestre encerrado em agosto. A informação foi confirmada nessa sexta (21) durante a apresentação do Relatório de Receitas e Despesas do governo federal. No acumulado do ano, segundo o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, a frustração de receitas para o setor está em cerca de R$ 15 bilhões.

"Houve mais uma queda da receita do RGPS. Isso aconteceu em todos os bimestres do ano", afirmou. A previsão inicial de arrecadação da Previdência era de R$ 405 bilhões, mas as atuais projeções do governo indicam receitas na faixa de R$ 390 bilhões. De acordo com o secretário, o resultado abaixo do esperado está relacionado à lenta recuperação do emprego formal no País. "Isso se reflete na queda da massa salarial e consequentemente na arrecadação da Previdência", explicou.

A taxa de desemprego, segundo a mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada em agosto pelo IBGE, abrange 12,3% da população economicamente ativa, fatia 0,6% menor do que em março. O número representa 12,9 milhões de pessoas sem trabalho no País.

Liberação de R$ 4 bilhões

Apesar da queda na arrecadação de recursos da Previdência, houve aumento de R$ 3,9 bilhões nas receitas totais das União no 4º bimestre do ano (julho/agosto) em relação ao bimestre anterior (maio/junho). O aumento da arrecadação combinada com a redução no pagamento de despesas obrigatórias vai permitir que o governo libere mais R$ 4,12 bilhões para ministérios e outros órgãos públicos sem ultrapassar o limite de teto de gastos.