Desconto não faz brasileiro compartilhar dados, diz GfK

00:00 · 28.01.2017

Brasil foi o terceiro país onde os internautas se negam a repassar informações pessoais

São Paulo. Mais de um terço (34%) dos internautas brasileiros não estão dispostos a compartilhar suas informações pessoais em troca de benefícios como descontos, bônus ou serviços diferenciados que muitas vezes são ofertados por portais de compras. A informação é de uma recente pesquisa global da GfK realizada no Brasil e em mais 16 países de diferentes continentes.

Os mais de 22 mil entrevistados pela empresa indicaram, numa escala de 1 a 7, o quanto concordam ou discordam da afirmação: "estou disposto a compartilhar meus dados pessoais (saúde, finanças, trajetos, uso de energia, etc) para obter vantagens como descontos ou serviços personalizados".

Ranking

Na média global estimada pela GfK na investigação, 27% dos consumidores consultados concordam com a afirmação, enquanto 19% deles discordam da frase apresentada pela GfK. Na comparação entre os países, atrás da Alemanha (40%) e da França (37%) o Brasil é o terceiro país em que as pessoas se dizem menos dispostas a compartilhar suas informações pessoais para obter benefícios ou vantagens, sendo que entre as mulheres brasileiras os índices de discordância são ainda mais altos, chegando aos 37%.

Na Argentina, conforme a pesquisa, 26% não está disposto a compartilhar dados, enquanto 24% concordam. Na outra ponta da escala, os consumidores chineses (38%), mexicanos (30%), russos (29%) e italianos (28%), são que mais se dizem dispostos a compartilhar seus dados pessoais.

A pesquisa

A GfK informou ainda que conduziu a pesquisa on-line com mais de 22.000 consumidores com 15 anos ou mais em 17 países. O trabalho de campo foi concluído no verão de 2016 e os dados foram divulgados agora.