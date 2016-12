Desconto do IPTU em 2017 deve ser mantido

00:00 · 29.12.2016

Do total de 706 mil imóveis cadastrados na Prefeitura, 570 mil foram tributados neste ano, sendo 362,3 mil residenciais ( Foto: Kid Jr. )

A exemplo dos anos anteriores, o contribuinte de Fortaleza deverá contar com descontos no pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2017, afirmou ontem (28) o prefeito Roberto Cláudio. No ano passado, a Prefeitura de Fortaleza ofereceu abatimentos de 10%, 7,5% e 5% para os boletos que se venceram nos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente.

"A nossa expectativa é que em 2017 o IPTU siga a mesma regra dos descontos do ano passado. Já no fim do mês de janeiro, a Sefin (Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza) deve anunciar prazos e também os níveis de descontos do IPTU", afirmou o chefe do Executivo municipal. Roberto Cláudio disse que os percentuais de desconto ainda não foram fechados, mas "muito provavelmente", vão ser os mesmos.

O prefeito reafirmou que o imposto do próximo será aumentado apenas ao nível da inflação deste ano. "Não haverá nenhuma mudança de alíquota nem de planta de valores", disse o chefe do Executivo municipal. Será o terceiro ano consecutivo em que o IPTU será revisto sem alteração nas alíquotas.

Alta do imposto

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) vem sendo utilizado para a correção do imposto. Neste ano, o índice acumulou uma variação de 6,58%. Isso significa dizer que esse será o reajuste aplicado sobre o IPTU de Fortaleza, caso o Município continue seguindo essa taxa.

Nos últimos dois anos, o reajuste seguiu a inflação medida pelo IPCA-E, de 10,7% em 2015 e de 6,46% em 2014. Em ambos os casos, a Sefin estabeleceu três faixas de descontos para o pagamento do imposto pelos contribuintes, variando conforme a quantidade de parcelas pagas e a data para o pagamento.

O último aumento das alíquotas do imposto foi aprovado pela Câmara Municipal em dezembro de 2013. À época, a Sefin reconheceu que, com a atualização cadastral dos imóveis, o aumento médio do valor do imposto foi de 50%, acima dos índices que haviam sido anunciados, de 15%, 20% e de 35%.

Tributados

Do total de 706 mil imóveis cadastrados na Prefeitura, 570 mil foram tributados neste ano, sendo 362,3 mil residenciais, 126,5 mil não residenciais e 81,2 mil terrenos. Foram beneficiados com isenção do tributo 127 mil imóveis em 2016, dos quais 101 mil por estarem abaixo do valor venal mínimo (R$ 61.288,17), 9 mil por terem imunidade, referente a instituições sem fins lucrativos que prestam serviços de assistência social.

De acordo com dados da Sefin, o maior número de imóveis que foram tributados está na Regional VI (aproximadamente 159 mil imóveis), a mais extensa, e a menor quantidade na Regional I (81 mil imóveis). Em valores, a maior arrecadação vem dos imóveis da Regional II, área de maior valor do metro quadrado, que engloba bairros como Aldeota e Dionísio Torres.