Demanda por autônomo sobe 20% no fim do ano

01:00 · 20.12.2017

São cozinheiros, garçons, faxineiros, babás, churrasqueiros e vigias os profissionais com mais chances de ocupação no fim do ano. A demanda por trabalhadores autônomos relacionados aos setores de serviços, decoração e manutenção sobe nos últimos meses do ano e, neste dezembro, a demanda aumentou cerca de 20% segundo o Serviço Nacional de Empregos/Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) do Ceará.

O coordenador de intermediação de profissionais do Sine/IDT, Rubens da Cunha Rodrigues, afirma que já é esperado esse incremento. "Neste período de Natal e Réveillon, existe uma maior procura por trabalhadores autônomos. Os mais buscados são os que trabalham com eventos, como cozinheiros, churrasqueiros, garçons, entre outros", pontua.

Esses profissionais costumam ser mais demandados neste período por haver muitas confraternizações, em diferentes âmbitos. "Cada pessoa participa de pelo menos duas ou três festas nesta época. Tem a confraternização do trabalho, da escola ou faculdade, dos amigos, da família, do condomínio, além do Natal e do Ano-Novo. E, para estas ocasiões pontuais, são contratados os autônomos mesmo", explica Rodrigues.

Preços

O coordenador de intermediação de profissionais revela que, por mês, são feitas em média cinco mil intermediações, mas que este número pode chegar a seis mil nos dois últimos meses do ano.

Sobre os valores, Rodrigues expõe que os preços dos serviços se mantiveram durante o ano e estão atrativos, inclusive, para quem está pensando em fechar um contrato.

Ele acrescenta que, no início do ano, é fechada uma tabela de preços que é praticada durante todo aquele ano.

Contratação

Para contratar um profissional autônomo, os interessados podem entrar no site do Sine/IDT através do endereço www.Sineidt.Org.Br para fazer a demanda. Ele, então, será redirecionado para o Centro do Trabalhador Autônomo (CTA), que fará a mediação. Outra opção é entrar em contato com o CTA pelo número 0800 851 524.

Como se cadastrar

Já para os trabalhadores que quiserem se cadastrar, é preciso procurar o Sine/IDT para preencher ficha de pré-cadastro e fazer avaliação psicológica. Os ingressantes passarão, ainda, por treinamentos na própria área de atuação e ficarão disponíveis para contratação por intermédio do CTA após serem aprovados nos processos de avaliação.

Sobre o CTA

O CTA, que está vinculado ao Sine/IDT do Ceará, possui aproximadamente 1,2 mil profissionais cadastrados atualmente. O serviço consiste na intermediação entre trabalhador e contratante, mas de forma que o contrato seja firmado entre as duas partes. "Nós fazemos nosso trabalho para que o contratado receba o dinheiro referente ao serviço prestado e para que o contratante receba um produto de qualidade", destaca Rubens da Cunha Rodrigues.