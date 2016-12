Demanda internacional por voos sobe 8,56%

00:00 · 23.12.2016

São Paulo. A demanda por voos internacionais apresentou alta de 8,56% em novembro, ante igual mês do ano passado, de acordo com dados divulgados ontem pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). Esse é o melhor resultado para o indicador desde dezembro do ano passado, quando o índice aumentou 8,92% na mesma base de comparação.

A oferta, por sua vez, cresceu 0,66% no mês de novembro deste ano. Dessa maneira, a taxa de ocupação dos voos internacionais chegou a 85,42% no mês passado, um avanço de 6,22 pontos porcentuais ante novembro do ano passado, conforme divulgou a Abear.

Acumulado

No acumulado de janeiro a novembro, a demanda em voos internacionais mostra recuo de 1,29%, para uma oferta enfraquecida em 3,67%. A taxa de ocupação teve alta de 2,01 pontos porcentuais,para 83,31%.

Cargas

Ainda de acordo com os dados divulgados ontem pela Abear, o transporte doméstico de carga aérea acumulou uma redução de 0,11% em novembro em relação ao mesmo período no ano anterior. No mercado internacional, o índice teve alta de 9,21%.

De janeiro a novembro, essa atividade acumula queda de 7,04% no País e crescimento de 1,3% para o exterior.