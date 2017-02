Demanda aérea global cresce 6,3% em 2016

00:00 · 03.02.2017

São Paulo. A demanda global por viagens aéreas cresceu 6,3% no consolidado de 2016 em relação ao resultado do ano anterior, informou ontem (2) a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês). Em nota, a entidade destaca que o desempenho foi superior à média de crescimento anual da demanda nos últimos dez anos, de 5,5%.

Já a oferta global por viagens aéreas avançou 6,2% no ano passado na comparação com 2015. Assim como a demanda cresceu em ritmo mais elevado do que a oferta, a taxa de ocupação das aeronaves atingiu 80,5% em 2016, uma alta de 0,1 ponto porcentual (p.P.) na base anual. Segundo a Iata, a taxa de ocupação registrada ao fim do ano passado representa um recorde entre os dados de anos fechados.

"O setor aéreo nos deu boas notícias em 2016, e a conectividade aumentou com o estabelecimento de mais de 700 novas rotas", destaca, em nota, o diretor geral e presidente da Iata, Alexandre de Juniac. "A demanda por viagens aéreas ainda está crescendo, e o desafio, para os governos, é criar condições para atender essa demanda".

No segmento doméstico global, a entidade informa que a demanda avançou 5,7% em 2016 ante 2015. O Brasil, por outro lado, registrou queda de 5,5% na demanda doméstica em 2016. No internacional, a demanda global subiu 6,7%.