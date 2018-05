Decon, concessionárias e agências assinam TAC

01:00 · 05.05.2018

Representantes de empresas do ramo automobilístico e de agências de propaganda do Estado discutiram os pontos do Termo com o Decon ( Foto: Kid Jr. )

O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Ceará (Sinapro Ceará), o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e concessionárias do ramo automotivo assinaram, na última sexta-feira (4), Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para apresentar a melhor forma de fazer anúncios e propagandas de veículos.

De acordo com a promotora de Justiça e secretária-executiva do Decon, Ann Celly Sampaio Cavalcante, o TAC visa regulamentar diretrizes para a elaboração das publicitárias, de forma a contribuir para as boas práticas do setor e a preservação dos direitos do consumidor.

"O Código de Defesa do Consumidor (CDC) diz que a propaganda tem que ter informação clara, precisa, e que a oferta tem que ser cumprida. Grosso modo, que o consumidor compreenda e que todos os termos daquela propaganda estejam inseridos no contexto, de forma destacada. Estava havendo algumas disparidades, incongruências em relação a algumas propagandas e nós resolvemos nos sentar e construir juntos um Termo de Ajustamento de Conduta de orientação para minimizar os problemas que estávamos constatando nas propagandas veiculadas nos jornais impressos e meios televisivos", disse.

A promotora de Justiça detalhou que o compromisso firmado entre as três partes tem como finalidade coibir a prática da veiculação de publicidade considerada "enganosa, comissiva ou omissiva" em qualquer meio de comunicação.

"Tínhamos alguns casos de descumprimento de oferta. O consumidor adquiria determinado produto e, ao ver a oferta, não tinha compreendido, todos os termos não estavam inseridos lá. Na maioria dos casos, o veículo não tinha o preço, ou dizia que era sem juros, e no fim tinha taxa de administração que não estava escrito lá. E outros pequenos detalhes. Conversamos, foi bem amigável, demorou bastante para chegar a um termo, mas estou muito feliz que conseguimos finalizar", frisou.

Cobranças

Em 26 de agosto de 2016, as empresas concessionárias de veículos haviam assinado um Termo com o Decon, que possuía similar objetivo. Naquela ocasião, um outro acordo em mesmo tom firmado em âmbito nacional entre as montadoras e o Ministério Público de Curitiba (PR) elevou a cobrança sobre as práticas realizadas no Ceará.

Entretanto, conforme o Decon, aqui no Estado, as empresas seguiram cometendo falhas. A percepção, então, é que havia a necessidade da aproximação das Agências de Propaganda para alinhar os pensamentos.

De acordo com o presidente do Sinapro Ceará, Bob Santos, o cenário local viverá um novo momento. "A gente vem trabalhando, dando suporte, construindo esse novo conhecimento do TAC, junto com o Decon, para termos regras mais claras na elaboração das peças. Neste novo momento, a gente avançou alguns itens, que dão segurança jurídica pra gente. Ganham as agências, as concessionárias e o consumidor final", disse.

O Sinapro atuou oferecendo uma espécie de apoio técnico na discussão, explicando conceitos de modo a permitir a construção do Termo. "Nossa função foi mostrar para o Decon o que era, quais os tipos de propaganda e o Decon passou a ter uma leitura diferente para cada tipo de anúncio, a partir do TAC".

Mercado

O presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave-CE), Fernando Ponte, também celebrou a assinatura do Termo.

"Nós que fazemos parte do segmento automotivo, e as agencias de publicidade, temos interesse em atender cada vez melhor nossos consumidores, que eles se sintam satisfeitos e confiantes naquilo que a gente oferece", apontou.

Miguel Filomeno, diretor da Guarautos, foi o primeiro a assinar o TAC. "Ele posiciona o caminho que devemos seguir e isso é muito importante pra gente. Estávamos sem um lema, e agora temos um a cumprir. Com isso, as empresas vão ter mais comunicação, as agências vão ter mais serviço e os meios de comunicação vão ter mais anúncios".