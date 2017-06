De olho em julgamento do TSE, Bolsa avança 0,81%, e dólar cai

00:00 · 07.06.2017

O início do julgamento da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) dominou as atenções dos investidores ontem (6), mas a avaliação de que o desfecho pode favorecer o presidente fez a Bolsa subir e o dólar recuar. O Ibovespa fechou em alta de 0,81%, para 62.954 pontos.

O dólar comercial fechou em baixa de 0,30%, para R$ 3,278. O dólar à vista recuou 0,16%, para R$ 3,282. O Banco Central (BC) voltou a intervir no mercado cambial, o que contribuiu para a queda do dólar. Foram vendidos 8.200 contratos de swaps cambiais (equivalentes à venda de dólares no mercado futuro) para a rolagem dos contratos que vencem julho.

A expectativa com o julgamento da chapa Dilma-Temer movimentou o mercado ontem. "O cenário é bastante incerto, tem gente que acha que haverá pedido de vistas, o que prorrogaria o processo. Há ainda aqueles que apostam que a chapa será inocentada", diz Samuel Torres, analista de investimentos da corretora Spinelli. A expectativa é que, salvo se algum magistrado pedir vista para analisar o processo por mais tempo, os dois sejam absolvidos por pelo menos 4 votos a 3.

As ações da JBS subiram 8,37% e lideraram as altas do Ibovespa ontem, após a empresa anunciar a venda por US$ 300 milhões de todas as ações de suas subsidiárias com operações de carne bovina na Argentina, no Paraguai e no Uruguai.

Os papéis mais negociados da Petrobras fecharam estáveis. As ações com direito a voto subiram 0,07%.