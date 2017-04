CVC terá voo fretado para Jericoacoara em junho

00:00 · 08.04.2017

A parceria entre o trade turístico cearense e a operadora CVC deve render 350 mil turistas enviados ao Estado somente pela empresa, segundo informou o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hoteis no Ceará (ABIH-CE), Darlan Leite. De acordo com ele, o apoio de aproximadamente R$ 1,5 milhão do governo estadual terá como retorno até um voo freta pela operadora com origem em Congonhas e o destino em Jericoacoara a partir de 10 de junho.

"Hoje, a permanência média dos nossos turistas é de 5 a 6 dias. Com o voo direto, esse tempo vai aumentar para oito dias. Jericoacoara é um destino muito forte e vem crescendo ano a ano", ressaltou Claiton Armelin, diretor geral de produtos nacionais da CVC. A aeronave que trará os turistas é um Boeing 737-800 e a conclusão do Aeroporto de Jericoacoara é tida pelo governo como uma ferramenta importante par alavancar o turismo naquela região.

Esforços locais

O objetivo da parceria, segundo Darlan Leite, é fazer com que o Ceará volte a segunda colocação no ranking de destinos nacionais da CVC. Hoje, o Estado é o quinto, mas a expectativa é que isso seja revertido. Por isso Darlan, o secretário do Turismo, Arialdo Pinho, o presidente da ABIH-CE, Eliseu Barros, e o presidente do Covention Bureau, Regis Medeiros, visitaram a CVC nessa sexta-feira (7).