Custo e capacitação ainda são desafios

01:00 · 20.09.2018

A restrição orçamentária das empresas, principalmente após a crise, é um dos empecilhos para a aceleração da transformação tecnológica dos pequenos e médios negócios no País. Este é um dos principais desafios listados por empresários que foram entrevistados para o estudo sobre tendências e comportamento do mercado nacional realizado pela Associação Brasileira de Automação - GS1 Brasil, divulgado em julho passado.

De acordo com Luís Lobão, líder da área de educação corporativa da HSM, o custo de diversas novas ferramentas tem caído bastante, especialmente no exterior, mas ainda assim permanece um dificultador da expansão tecnológica no mercado brasileiro. "O primeiro obstáculo para o acesso a essas tecnologias no Brasil ainda é o custo. Mas elas estão se tornando mais acessíveis", aponta Lobão.

Conforme a pesquisa da GS1, as dificuldades também passam pela necessidade de planejamento e de atualização dos funcionários quanto aos novos procedimentos e também da integração dos novos sistemas com os antigos. Lobão pondera que o varejo brasileiro ainda não entendeu que investimento na força de trabalho, em formação, fazem a diferença para o negócio.

Estratégia

O líder da área de educação corporativa da HSM destaca ainda que a tecnologia é o "meio" para os negócios, e não o "fim em si mesmo". "Quando começo a inserir a tecnologia no meu negócio, estou querendo o quê? Com o big data, por exemplo, posso conhecer o meu cliente, suas necessidades e preferências, e consigo fazer com que minha comunicação com ele seja personalizada, promoções direcionadas", explica Lobão.

O superintendente de inovação da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), Magno Lima também reforça que, antes de tudo, o empresário precisa conhecer seu negócio e o DNA do seu público alvo. "Mesmo que os micro e pequenos negócios agreguem tecnologia e conhecimento, não vão conseguir mudar ou se transformar se não tiver um propósito de médio e longo prazo. A tecnologia é meio para tudo, nunca vai ser fim".

De acordo com Magno Lima, é preciso que os micro e pequenos empresários não caiam na vala comum de dizer que a tecnologia é uma página de e-commerce e atendimento automatizado e se dizerem "transformados".

"O empreendedor tem que entender o propósito do negócio no médio e longo prazo, os benefícios do seu produto e como ele se conecta com o público alvo para que, a partir disso, descubra quais sistemas inovadores podem melhorar sua atividade", afirma Lima.