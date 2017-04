Custo de construir no CE sobe 5,21%

00:00 · 08.04.2017

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), recuou -0,19% no Ceará em março. No entanto, o índice apresenta um aumento de 0,30% neste ano e de 5,21% no acumulado dos últimos 12 meses, conforme informações foram divulgadas nessa sexta-feira (7).

Com o resultado, o custo médio para a construção do metro quadrado no Estado ficou em R$ 957,12 no mês passado. O valor é o quarto maior entre os estados nordestinos, atrás do Maranhão (R$ 1000,12), Piauí (R$ 995,55) e Paraíba (R$ 995,28). Na média da Região, o custo de construir atingiu R$ 960,27, com altas de 0,42% em março, 1,22% neste ano e 5,24% no´ acumulado em 12 meses.

No Brasil, o Sinapi variou 0,46% em março, após uma elevação de 0,19% em fevereiro. O índice acumulado no ano foi de 1,03%. Em 12 meses, a taxa ficou em 5,39%. O custo nacional da construção alcançou R$ 1.037,96 por metro quadrado em março, acima dos R$ 1.033,16 em fevereiro.