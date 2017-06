CSP estima exportar 2,8 mi de toneladas de placas de aço

00:00 · 09.06.2017

Governador Camilo Santana recebeu, ontem, o CEO da CSP, Eduardo Parente. Secretários de governo também participaram cerimônia de entrega da Licença de Operação para a Companhia ( Foto: Carlos Gibaja )

A cerimônia de entrega da Licença de Operação para a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) pelo governador Camilo Santana foi aproveitada pelo CEO da indústria, Eduardo Parente, para informar da estimativa de exportar 2.899 milhões de placas de aço até o fim deste ano, segundo destacou o governo cearense em nota. O faturamento da CSP para 2017 também foi estimado em um montante de US$ 1.060 milhão.

O documento oficialmente entregue por Camilo, no entanto, já havia sido oficializado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), responsável pelo licenciamento, e possui validade até 2020. Já o evento de ontem à tarde, como pontuou o secretário Cesar Ribeiro (Desenvolvimento Econômico), "foi mais uma formalidade".

Como acontecia antes da cerimônia realizada no início da noite de ontem no Palácio da Abolição, a joint venture formada pela brasileira Vale (50%) e as sul-coreanas Dongkuk (30%) e Posco (20%) deve continuar a fabricação e envio de placas de aço a países de todos os continentes.

Produzidas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), as placas de aço CSP já foram exportadas para diferentes destinos no mundo, como Alemanha, Coreia do Sul, Estados Unidos, Indonésia, Itália, Marrocos, México, Reino Unido, República Tcheca, Tailândia, Taiwan e Turquia, espalhados em quatro continentes (Ásia, Europa, Américas e África).

"Agradecemos à CSP pela parceria, pela importância para o Ceará em criação de empregos, expectativa de futuro. Quero também parabenizar a equipe da Semace. São grandes profissionais que têm o papel de pensar o desenvolvimento sustentável, garantindo oportunidades. A todos, podem contar sempre com o apoio do governo do Estado para garantir o crescimento", disse o governador, em nota.

Estiveram presentes à assinatura da Licença de Operação, além do governador e do CEO da CSP, o secretário do Desenvolvimento Econômico, Cesar Ribeiro; o secretário de Assuntos Internacionais, Antonio Balhmann; e também o secretário da Segurança, André Costa.

Durante a cerimônia, todos receberam um pedaço da primeira placa de aço produzida na siderúrgica do Cipp.

Camilo Santana ainda recebeu durante o expediente de ontem (8) representantes da companhia aérea Gol, no que Cesar Ribeiro disse ter sido apenas uma agenda da Secretaria de Turismo por conta do voo inaugural do Aeroporto de Jericoacoara. Ao despachar com o governador diretamente no Palácio, o secretário ainda contou que foram relembradas as visitas de representantes da Fraport - nova concessionária do Aeroporto de Fortaleza - e de executivos do Porto de Roterdã - parceiro do Porto do Pecém - no próximo mês.

Além disso, Ribeiro afirmou que as conversas com a Latam no esforço do Estado de captar o hub da companhia avançam, e que o plano de desenvolvimento para o setor produtivo encontra-se 80% concluído. "Procuramos trazer coisas para a realidade para executar e entregar para que realmente consiga ajudar os setores produtivos", afirmou, informando ainda boa parte da demanda apresentada pelos empresários diz respeito a resoluções de longo prazo.

