Crise muda valores, e novo modo de agir é levado a 2017

Após anos de euforia com a ampliação do acesso a bens de consumo e a aceleração da economia, a sociedade brasileira se viu em meio a um processo de recessão ao qual precisou se adaptar. Para economizar mais, os brasileiros mudaram hábitos, trocaram marcas e procuraram alternativas de renda, entre outras atitudes que, gradativamente, continuam a modificar o perfil de consumo e os valores da população brasileira.

Segundo levantamento da agência Dim&Canzian, os valores que mais se destacaram nesse novo perfil foram a transparência e a cumplicidade. O primeiro não é uma exigência relacionada apenas aos partidos políticos e ao poder público, mas também das operadoras de telefonia, de energia e até do síndico do condomínio. Já o segundo diz respeito à expectativa de confiança nas pessoas próximas e também nas marcas que fazem parte das suas rotinas.

Metodologia

A pesquisa utilizou métodos de entrevistas em profundidade e questionários online em todo o País para entender como a crise está influenciando a vida dos brasileiros. O estudo levanta ainda questões relacionadas a consumo, relacionamento com marcas, redes sociais, geração de renda, além das principais tendências que vêm ganhando força e que movem as pessoas em tempos de recessão.

Entre as descobertas, o levantamento verificou que, com a crise, opções de entretenimento como festas e happy hours em barzinhos foram trocadas por uma reuniões nas casas dos amigos. "Sair de casa ficou mais caro, mas nem por isso as pessoas pararam de se ver ou de celebrar suas conquistas. As reuniões em casa, em torno da mesa para comer e beber com amigos e parentes, ganham força; assim como as relações familiares", aponta.

Hábitos saudáveis

Até os hábitos alimentares também passaram por ajustes - produtos industrializados vem perdendo espaço para a comida feita em casa, que custa menos e é mais saudável.

E é exatamente a saúde o último gasto que o brasileiro considera cortar, uma vez que a rede pública continua não transmitindo confiança para os usuários. Ainda assim, começa a surgir um segmento de atendimento express em clínicas e consultórios com preços populares.

Com a menor dependência de marcas para formar sua identidade, os brasileiros passaram a admirar empresas que entregam um serviço diferenciado. Conforme o levantamento, a crise tem gerado oportunidades para marcas novas, sem histórico, fomentando o mercado de startups. "Todos os segmentos vêm ganhando espaço. Até mesmo no setor financeiro, onde conquista principalmente, os jovens", complementa Marcio Canzian, Chief Media Officer da agência.

Carreira e negócios

Nesse novo perfil, o maior medo é o de fracassar em seus objetivos, desde a questões relacionadas à carreira e aos negócios, como razões pessoais. Por outro lado, o maior sonho dos entrevistados é o de ter tempo para outros aspectos da vida e, com isso, mais tranquilidade.

"As pessoas têm aderido ao home office, elas querem ter mais flexibilidade no trabalho", destaca Samantha Barbieri, diretora de Planejamento e Pesquisa da Dim&Canzian e também curadora do estudo.

E é nas redes sociais que as pessoas têm encontrado maior espaço para se posicionar, sejam questões políticas, sociais ou supérfluas - espaço este que também virou alternativa de entretenimento. A pesquisa também avaliou o que os brasileiros desejam para o futuro do Brasil e a resposta foi unânime. De acordo com os dados da Dim&Canzian, 100% dos entrevistados destacaram este quesito quando pensam em novos valores para o futuro do País.