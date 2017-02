Couro e têxtil: setores se unem contra incerteza

00:00 · 04.02.2017 / atualizado às 00:19 por Carol Kossling - Repórter

Conforme o CICB, o Ceará se destaca na área de couros de caprinos e bovinos por conta da unidade que possui. Atualmente, o Estado está em quinto no ranking de exportação ( Foto: José Leomar )

Para enfrentar a incerteza econômica e política nacional, alguns segmentos como o calçadista, têxtil, confecção e couros resolveram se unir para agregar mais valor ao setor produtivo. E o clima de otimismo para os negócios em 2017, as adequações nos processos internos e as mudanças de estratégias têm alavancado boas perspectivas.

Como na empresa cearense CV Couros, no mercado desde 1980, que conseguiu faturar no ano passado 20% a mais que em 2015 e este ano espera crescer cerca de 10%. "Apostamos no segmento do vestuário e focamos nos clientes menores e pulverizados. Chegamos no fundo do poço e temos que ir para algum lugar", disse a presidente da companhia, Roseane Medeiros durante a primeira participação no evento Inspiramais - Salão de Design e Inovação de Componentes - em São Paulo.

A empresária destacou que estava surpresa com a movimentação e a organização do evento. "Estou achando muito bom. A Couromoda ano após ano está diminuindo e este evento aqui está movimentado", afirmou. Medeiros informou que o mercado do couro sentiu mais a crise em 2008. "Éramos fornecedores para empresas de calçados de couro que exportavam. Nossos principais clientes nem existem mais", contou.

Estratégias

Com foco no mercado interno, a CV Couros exportou entre 10% e 20% da produção de 2016, que alcançou 150 mil m². "Esta foi uma decisão da empresa que trabalha apenas com couro caprino e ovino, segmento que sofre com a falta da chuvas no Estado há cinco anos. Isso diminui a produção e interfere na qualidade do produto", explicou.

Para atender o novo nicho de atuação, especialmente para o vestuário, o couro acabado segue para São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Para o Verão 2018, as principais tendências são os artigos florais e os metalizados foscos.

A presidente da CV Couros considera que 2016 foi de incertezas para todo mundo e os clientes estavam reativos em comprar. "Mas no mercado cearense de couro temos uma posição mais ou menos tranquila, pois temos duas grandes exportadoras. Apesar de toda turbulência do mercado externo e da crise financeira em 2008 os problemas já foram resolvidos", disse.

As grandes empresas que exportam no Ceará não trabalham com matéria-prima local e sim oriundas do Centro-Oeste e do Norte do País e exportam couros acabados. Segundo Medeiros, 2016 foi um ano sem grandes alterações para exportação. "Espero que o governo no Brasil, de forma geral, atine para necessidade de estimular o empreendedorismo. E apoie às pequenas empresas".

Relevância local

De acordo com o presidente do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), José Fernando Bello, o estado do Ceará tem uma grande importância na produção de couros de caprinos e bovinos. "Nós temos uma das maiores plantas do mundo em Cascavel (JBS). O Ceará se destaca por conta desta unidade e hoje está em quinto no ranking de exportação. Na quantidade de matéria-prima não, pois ele importa couro curtido e faz o acabamento antes de exportar", informou. O presidente do CICB ainda cita uma outra planta, em Maracanaú, da italiana Rino Mastrotto que exporta para seu país de origem.

Desde 2009, a JBS Couros adquiriu a unidade de Cascavel, no Ceará. Numa área construída de 95 mil m², são produzidos couros semi e acabados com foco nos mercados da Europa, Ásia e América do Norte, destinados, sobretudo, para os setores moveleiro, automotivo e de artefatos.

Segundo dados compilados pelo CICB, o Ceará, em valor, exportou em 2016 US$ 145,2 milhões, o que representou 7,1% do total nacional e uma queda de 10,0% em relação a 2015 acompanhando a média nacional. Em quarta posição esta o Paraná com 9,3%, antecedido por Goiás (15%) e SP (20,9%). Em primeira colocação Rio Grande do Sul que responde por 21,1%.

Nacional

No total Brasil, o ano passado encerrou com o total de US$ 2,033 bilhões, menos 10,3% em relação a 2015, porém com um total de 193,9 milhões de metros quadrados, 3,8% acima de 2015. O couro brasileiro, atualmente com maior volume para China (28,1%) e é utilizado para calçados, bolsas, materiais de segurança e estofamento automotivo; depois para Itália (15,2%), usado em estofamentos de carro e móveis; Estados Unidos (12,0%) para estofamento de carros; e para o Vietnã (6,9%) usado em calçados e estofamento de móveis. Hungria e México também estão com a demanda subindo. "Hoje 50% do couro brasileiro é usado para estofamento", citou Bello.

Cenário atual

O titular do CICB lembra que o Ceará já teve histórico bem mais forte de curtumes, mas agora reduziu a quantidade com um alto volume de produção. "No Brasil todo reduziu, eram 850 há 20 anos e hoje temos 300. Um dos motivos principais é o custo ambiental para fazer tratamento de todo resíduo sólido e líquido, pois o investimento é muito grande e pequenas empresas não têm este fôlego", detalhou. Ele complementou que as empresas de curtume estão se aproximando dos frigoríficos por questão de logística. E um exemplo disto é o estado da Bahia.

O ano de 2016 foi difícil para o setor porque os preços dos couros no mercado internacional caíram bastante e isso prejudicou muito a rentabilidade dos curtumes brasileiros, além dos custos internos no Brasil permaneceram elevados. "Mas, por outro lado, o volume produzido foi maior do que em 2015, com crescimento de 8% a mais em produção mesmo com a queda do faturamento em dólar", comparou.

Bello destacou que todos os couros no mundo tiveram uma baixa no preço devido a concorrência de materiais alternativos, principalmente no setor de calçados. O presidente do CICB informou que o consumo do mercado interno está estagnado, mas a expectativa e positiva com os lançamentos do Inspiramais e da Couromoda.

Atualmente, nos calçados em couro, a maior tendência são em produtos masculinos que continuam usando bastante esse tipo de material. O feminino está com uma moda fast fashion forte que utiliza mais o sintético do que o couro, especialmente no Verão. Bello pontuou que o couro tem crescido muito no estofado de automóveis.

"O destaque nacional é o setor automotivo e, na Europa e Estados Unidos, é o setor de móveis residenciais". Na moda internacional, o destino são grandes grifes segmentadas para o público AAA como Gucci, Dolce Gabbana e Louis Vuitton.