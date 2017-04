Correia transportadora terá o entorno desapropriado

00:00 · 07.04.2017

Um total de 3 hectares localizados ao redor dos 13 quilômetros percorridos pela Correia Transportadora de carvão mineral será desapropriado pelo governo estadual. De acordo com mensagem enviada e aprovada pela Assembleia Legislativa do Ceará, o equipamento - em atividade no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) - terá os 100 metros ao redor de onde passa isolados como forma de garantir mais segurança à operação.

Ao todo, de acordo com informações da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), 37 famílias habitam a faixa ao redor da Correia determinada para a desapropriação. No entanto, perguntada quando as negociações iniciariam, a Seinfra informou, por nota, que o processo já teve início e nove famílias já foram desapropriadas.

A Secretaria ainda ressaltou que a área indenizada pelo governo cearense representa apenas 2% de todo o espaço ocupado pelas famílias habitantes do entorno do equipamento. Conforme a mensagem da Assembleia, respondendo positivamente ao Executivo estadual, moradores proprietários com pelo menos 24 meses de residência no imóvel, devidamente comprovados, receberão indenização social do governo estadual.

Equipamento

A Correia Transportadora do Cipp é um equipamento montado para atender a demanda da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) e também de duas usinas termelétricas que operam com o carvão como matéria-prima para a geração de energia.

Os 13 quilômetros de extensão da Correia ligam as indústrias ao Porto do Pecém, por onde chegam os navios que transportam as cargas de carvão.