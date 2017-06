Coopercon espera superar R$ 130 mi

00:00 · 13.06.2017

A Cooperativa da Construção Civil vai homenagear empresas que se destacaram ( Foto: Elizangela Santos )

Após o recorde de R$ 130 milhões no volume de negociações, a Cooperativa da Construção Civil do Ceará (Coopercon-CE) prevê para este ano crescimento no resultado. Segundo a entidade, "tudo vai depender do movimento do mercado". No ano passado, a Cooperativa registrou aumento de 27% na média de participação dos cooperados, totalizando o maior índice de participação nos 20 anos de história. Para comemorar os resultados, a Coopercon-CE entrega nesta quarta-feira (14), no Teatro RioMar, os troféus Destaque do Ano e Fidelidade.

Para definir as empresas consideradas "Destaque" desta edição, a Coopercon-CE levou em consideração critérios como o volume de negociações gerado pelos cooperados nas compras realizadas por meio da cooperativa, volumes faturados nos grupos de negociação e os faturamentos no serviço do Corte e Dobra, serviço do Armado e Coperloc. As três construtoras que atingiram os maiores volumes e faturamentos nestas condições irão receber o troféu durante o evento. Serão anunciados os três primeiros colocados. Já a categoria "Fidelidade" foi instituída para destacar o espírito do cooperativismo, para empresas que ajudam no crescimento do setor no Ceará. Para o evento deste ano, três construtoras subirão ao palco do Teatro para receber o prêmio durante a solenidade. O objetivo nesta categoria não é premiar os maiores volumes de compra, mas sim a maior participação nos grupos de negociação.

Resultados

De acordo com a cooperativa, diante dos resultados positivos, houve também aumento de 30% do número de grupos de negociações, que subiu de 23 para 30, negociando mais de 2,1 mil itens de insumos para 285 obras ativas no Ceará.

Mais informações:

Premiação das Construtoras Destaque 2016

Dia 14 de junho de 2017, às 19h

Teatro Riomar Fortaleza