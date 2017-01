Contribuinte precisa começar a se organizar

00:00 · 14.01.2017

Com a aproximação da época de declarar as rendas para o Fisco, os cearenses já devem se preocupar com o levantamento da documentação. Diante de um cenário econômico adverso, é possível otimizar gastos também com os impostos e ganhar mais solvência financeira a partir da realização de um planejamento tributário. A prática utiliza meios lícitos para reduzir o custo dos tributos.

LEIA MAIS

.Peso da carga tributária é maior para quem tem menos

.Eficiência na gestão fiscal deve atentar para legislação

.Planejamento da empresa reduz impacto no caixa

.Prática requer atenção especial

Além das empresas, as pessoas físicas também podem fazer esse planejamento com frequência anual, semestral, ou mesmo mensalmente. De acordo com o advogado Lucas Carvalho, mestre em Tributação Internacional pela New York University School of Law, o planejamento vai depender das atividades, investimentos e interesses de cada um, podendo ser feito de duas formas: envolvendo os tributos diretos ou os indiretos.

"Quanto aos tributos diretos, temos diferentes níveis de planejamento tributário, que variam a depender do risco assumido pelo contribuinte em sua posição perante o Fisco. Um exemplo simples e com baixo risco é escolher entre o desconto simplificado do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física), de 20%, ou deduções item a item, caso a pessoa física possua comprovantes de gastos com planos de saúde, educação ou dependentes", explica Carvalho.

Segundo o especialista, a escolha de um plano de previdência privada, que envolve tributações diferenciadas, também pode ser realizada com o auxílio de um planejamento tributário se levando em conta os objetivos pessoais de cada um. Há ainda estratégias de maior risco, como a exploração de direitos de imagem por pessoa jurídica, sujeita a uma tributação menor - caso comum para jogadores de futebol, por exemplo.

"Na visão do Fisco, o direito de imagem só pode ser explorado por pessoa física. O caso do Guga (jogador de tênis), condenado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) em novembro do ano passado, é exemplo de que esse tipo de planejamento traz risco. Não há expressa vedação a que seja feito pelo contribuinte, mas levanta dúvidas sobre 'substância econômica' perante as autoridades fiscais", pondera o advogado.

Indiretos

Mesmo em relação aos tributos indiretos, que são embutidos no preço dos produtos, por exemplo, é possível fazer um planejamento. "O contribuinte pessoa física pode se orientar por reduções na carga tributária do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) ou do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), por exemplo, e direcionar suas compras para aqueles produtos beneficiados com alíquotas reduzidas ou mesmo isenções tributárias", recomenda Carvalho. (YP)

Opinião do especialista

Ano é de ajustes fiscais e exige mais cautela

O Governo iniciou, em 2016, a realização de algumas medidas para recuperar receita. Houve o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, que arrecadou R$ 46,8 bilhões, mas não impediu o déficit primário da meta fiscal. Em 2017, entraram em vigor as novas alíquotas do Imposto de Renda sobre ganho de capital percebido por pessoas físicas em decorrência de alienação de bens e direitos. Também foi alterada a legislação do Imposto sobre Serviços para instituir uma alíquota mínima de 2% e tributar serviços como Netflix, Spotify, etc. O governo ainda publicou o Programa de Regularização Tributária, que permite que o prejuízo fiscal das empresas seja transformado em crédito para abater até 80% das dívidas tributárias. Enfim, 2017 será um ano de ajustes fiscais e da economia, devendo-se agir com cautela no planejamento e na contração de obrigações.

Renato Tardioli

Sócio do Escritório Tardioli Lima Advogados Associados