Contratos de lojas serão mantidos pela Fraport

01:00 · 18.12.2017 por Yohanna Pinheiro - Repórter

As lojas e lanchonetes do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, permanecerão com seus contratos em vigência com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) sem alterações quando a nova operadora, a Fraport, assumir a frente da administração do terminal. A empresa se reuniu com os concessionários no início do mês e informou que, por enquanto, a única alteração será a mudança do nome dos contratantes.

De acordo com uma fonte próxima à questão, o problema seria para os casos em que o contrato expirou há pouco tempo. Procurada pela reportagem, a nova concessionária confirmou o procedimento de manter os contratos da forma que estão e acrescentou que "as pendências financeiras e os acordos que terminaram recentemente estão sob avaliação para garantir um mix de produtos e serviços que torne a experiência dos clientes cada vez mais prazerosa e completa".

Segundo a fonte ouvida pela reportagem, durante a reunião a empresa explicou os planos de ampliação e afirmou que a praça de alimentação permaneceria onde está. "Todo mundo está na expectativa. Eles não estão passando nada que vai acontecer, porque estão esperando assumir de fato o aeroporto. Disseram que não poderão tomar providência nenhuma até que estejam à frente", disse.

Conforme dados da Infraero, o aeroporto conta atualmente com 38 lojas, 42 quiosques, sete restaurantes, 15 lanchonetes, 20 vending machines, seis caixas eletrônicos e dois caixas de câmbio. Nessa fase da transição, a Infraero compartilha com a Fraport as decisões quanto à conveniência e necessidade de novos negócios, garantindo a transparência com os concessionários até o dia 31. A partir do dia 1º de janeiro, a administração total passa a ser da concessionária.

Anteprojeto

O anteprojeto do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, com todos os detalhes das obras e investimentos a serem realizados pela Fraport, será entregue para análise da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) até o dia 26 de dezembro. Além do projeto de ampliação e adequação das instalações do aeroporto, a nova operadora do terminal também apresentará o cronograma para a realização de investimentos.

Parte do projeto foi apresentado em outubro passado, em coletiva realizada em Fortaleza. Além das obras obrigatórias pelo edital, como o aumento da pista e novas posições de aeronaves, entre outras, a Fraport também prevê alterações necessárias como a criação de novos portões de acesso, renovação de cercas e reforma de pistas de rolamento.

Entretanto, ainda faltam serem apresentados detalhes como número de novas áreas de check in, de novos portões e mudanças em relação à disposição do embarque e desembarque no terminal, entre outros. Inclusive, a Fraport também deverá demonstrar ter apresentado o anteprojeto às empresas aéreas que operam voos regulares no aeroporto e registrado opiniões e sugestões dadas por elas. Após a entrega, a Anac terá 30 dias para avaliar o anteprojeto.

Certificado provisório

Também está previsto para o dia 26 a emissão do Certificado Operacional Provisório pela Anac à Fraport, um dos requisitos para que a concessionária passe à frente das operações do aeroporto, ainda lideradas pela Infraero até 1º de janeiro. Embora a agência não confirme oficialmente a previsão, a nova operadora informou que o prazo do certificado é de 120 dias a partir da assinatura do contrato de concessão, que se encerra no dia 26.

Com o objetivo de atestar a capacidade da operadora, foi realizada uma inspeção para verificar se as regras, padrões e práticas adotadas no terminal estão de acordo com o Manual de Operações do Aeródromo (Mops), e a Anac deve dar o aval com a emissão do certificado. A Fraport afirmou que ainda está aguardando a resposta oficial da agência, mas que acredita que os resultados das inspeções tenham sido positivos.

A nova concessionária assumirá o aeroporto no dia 2 de janeiro, quando tem fim o segundo estágio da fase de transição das operações, sendo ainda acompanhada pela Infraero por pelo menos três meses, prorrogáveis por até seis. É a partir desse período que a concessionária irá promover as melhorias imediatas previstas em edital, como melhoramento dos banheiros, da climatização, wi-fi e iluminação, entre outros.