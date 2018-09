Contrato entre BNB e Fraport previsto para outubro

01:00 · 22.09.2018

Em julho e agosto, as obras de ampliação do Aeroporto incluíram ações como montagem de estrutura metálica e adequações de pilares

Após confirmada a decisão de tomar o financiamento de R$ 700 milhões junto ao Banco do Nordeste (BNB), a Fraport Brasil se prepara para assinar o contrato possivelmente nos primeiros dias de outubro. Em nota, a assessoria da concessionária do Aeroporto de Fortaleza informou que o documento está "sendo finalizado, com previsão de assinatura no início do próximo mês".

O crédito será utilizado pela Fraport Brasil na "modernização e ampliação" do Aeroporto de Fortaleza, de acordo com a ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no último dia 24 de agosto. O conteúdo da reunião foi publicado na edição do último dia 20 do Diário Oficial do Estado (DOE). O crédito ocorrerá com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

De acordo com o texto do DOE, o prazo do financiamento será de 20 anos, aos moldes do que ocorreu há pouco mais de dois meses com o Aeroporto de Salvador, administrado pela francesa Vinci. A concessionária do terminal baiano contratou R$ 516 milhões junto à instituição de fomento.

Em entrevista concedida ao Diário do Nordeste em julho deste ano, o superintendente de Negócios de Atacado e Governo do BNB, Helton Chagas Mendes, disse que as condições para o financiamento com a Fraport Brasil serão as mesmas impostas à Vinci. Nessa sexta-feira (21), o Banco do Nordeste informou, em nota, que "está em tratativas com o aeroporto para uma decisão nas próximas semanas".

Para pagar o financiamento Fraport Brasil constituiu as seguintes garantias: fiança bancária emitida por instituição financeira com limite e margem disponível no BNB; Contrato ESA (Equity Support Agreement) da acionista Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide em favor do BNB; cessão fiduciária de aplicações financeiras das contas bancárias a serem especificadas no Contrato de Financiamento; penhor das ações de emissão da Companhia por sua acionaista Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, entre outras.

O professor Cláudio Jorge Alves, do Departamento de Transporte Aéro do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), detalha que Fortaleza foi escolhida como um centro de distribuição de passageiros que confere fácil acesso a outros destinos. "No momento em que vários passageiros chegam e ficam em Fortaleza ou trocam de aeronave, é necessária uma ampliação do terminal, de pátio, maior agilidade na troca de bagagens para evitar erros e coisas do tipo", diz. "Essa movimentação é mais público, mais consumidores para o comércio" acrescenta.

Andamento das obras

No fim de abril, foi encerrado o imbróglio que impedia a Fraport de dar andamento às obras de ampliação do terminal de passageiros. A concessionária do aeroporto e o Consórcio CPM, responsável pelas obras quando o terminal estava sob comando da Infraero, entraram em acordo.

O embargo levou a Fraport a solicitar à Anac a prorrogação do prazo de entrega da primeira etapa das obras de expansão e reforma do terminal existente, que seria entregue em outubro de 2019. Agora, a previsão de conclusão ficou para abril de 2020.

Em nota, a Fraport informou que "durante os meses de julho e agosto, o consórcio formado pelas empresas Método e Passarelli, responsável pelas obras de ampliação do Fortaleza Airport, atuou na expansão leste do terminal com a continuação dos reforços estruturais, montagem de estrutura metálica, adequações de pilares e a concretagem das vigas do acesso viário que ligará o terminal existente ao trecho em construção. Além disso, realizou obras de readequações de infraestrutura na área de embarque/desembarque e entregou uma nova área de escritórios no piso 2 (mezanino)".