Contas do governo têm pior rombo

00:00 · 27.12.2016

Segundo Ana Paula Vescovi, o Governo Central deve registrar déficit de R$ 167,7 bilhões neste ano ( FOTO: AG. BRASIL )

Brasília. As contas do Governo Central tiveram um déficit de R$ 38,4 bilhões em novembro, o pior resultado para o mês desde o início da série histórica, em 1997. Em igual mês do ano passado, o saldo negativo foi de R$ 21,2 bilhões. As informações foram divulgadas ontem (26) pelo Tesouro Nacional. As contas do Governo Central incluem o Tesouro Nacional, o INSS e o Banco Central.

O déficit no acumulado do ano é de R$ 94,2 bilhões, também o pior resultado para o período (janeiro a novembro) desde 1997. No mesmo período do ano passado, o déficit acumulado era de R$ 54,1 bilhões.

Em novembro, a Previdência Social teve um déficit de R$ 18,9 bilhões - um resultado pior que os R$ 14,8 bilhões registrados em igual mês de 2015. No acumulado de janeiro a novembro de 2016, o déficit da Previdência chega a R$ 142,8 bilhões.

O Tesouro Nacional atribui o crescimento das despesas em 2016 principalmente ao pagamento de benefício previdenciários, que subiu R$ 29,4 bilhões e chegou a R$ 461,8 bilhões. Além disso, menciona o pagamento de subsídios e subvenções, que cresceu R$ 3,2 bilhões e totaliza R$ 23,7 bilhões, e o pagamento do abono salarial, que, junto com o seguro-desemprego, subiu R$ 4,9 bilhões, para R$ 53,5 bilhões.

Déficit primário

O Tesouro Nacional informou que espera um déficit primário de R$ 73,5 bilhões para as contas do Governo Central em dezembro deste ano. Com isso, o resultado de 2016 ficaria negativo em R$ 167,6 bilhões, de acordo com o órgão. Os dados constam de uma tabela nomeada como "reavaliação extemporânea" de receitas e despesas. No resultado de dezembro, a Previdência seria responsável por um déficit de R$ 9,822 bilhões. Já no acumulado deste ano, o rombo do INSS é estimado em R$ 152,684 bilhões.

Estatais

A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, informou ainda que o governo está reservando R$ 2,8 bilhões para compensar a estimativa de déficit das empresas estatais federais. Com isso, o Governo Central deve registrar um déficit de R$ 167,7 bilhões neste ano, e não os R$ 170,5 bilhões da meta para 2016.

Restos a pagar

Ana Paula Vescovi avaliou que, caso toda a programação financeira do governo seja realizada até o fim do ano, haverá aumento das despesas discricionárias em dezembro, mas esses gastos não serão recorrentes. "Isso se refere ao nosso esforço de quitar restos a pagar, como tarifas bancárias e pagamentos a organismos internacionais que vêm desde 2012. São gastos que não se repetirão", explicou.