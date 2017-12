Consumidores esperam que preços subam 5,8% em 1 ano

01:00 · 22.12.2017

São Paulo. A mediana da inflação esperada pelos consumidores nos próximos 12 meses ficou em 5,8% em dezembro, um ligeiro recuo de 0,1 ponto percentual em relação ao resultado de 5,9% registrado em novembro, informou, ontem (21), a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que divulgou o Indicador de Expectativa de Inflação dos Consumidores.

O indicador alcançou o nível mais baixo desde fevereiro de 2008. A atual tendência de queda teve início em fevereiro do ano passado. Desde então, o indicador acumulou um recuo de 5,6 pontos porcentuais, ressaltou a FGV. Apenas em 2017, a expectativa de inflação futura caiu aproximadamente 3 pontos porcentuais, acompanhando o arrefecimento da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

> Inflação da RMF chega a 0,2%; menor desde 2012

"Para o primeiro trimestre de 2018, espera-se continuidade da tendência de queda das expectativas de inflação, refletindo, dentre outras coisas, a divulgação do número fechado do IPCA de 2017 abaixo do piso da meta de inflação para o ano, de 3%", previu o economista Pedro Costa Ferreira, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV .

Em dezembro, 44,9% dos consumidores projetaram inflação dentro do intervalo de tolerância da meta, de 3% a 6% no ano, estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Valores abaixo do limite inferior de 3% foram citados por 20,4% dos respondentes, um crescimento de 4,4 pontos porcentuais em relação ao mês anterior.

Faixa de renda

Entre as faixas de renda, o destaque foi o recuo de 0,6 ponto percentual na inflação prevista por consumidores com renda familiar mais baixa, até R$ 2.100,00 mensais. Nas demais faixas de renda, a expectativa dos consumidores para a inflação permaneceu relativamente estável.

O Indicador de Expectativa de Inflação dos Consumidores é obtido com base em informações da Sondagem do Consumidor, que ouve mensalmente mais de 2,1 mil brasileiros em sete capitais do País.

Banco Central

O Banco Central (BC) reduziu mais sua projeção de inflação para 2017, aumentando a distância da meta oficial, segundo Relatório Trimestral de Inflação, divulgado ontem (21). O BC revisou sua estimativa do IPCA em 2017 para 2,8%, ante 2,9% divulgado na previsão anterior. A meta de inflação para este ano é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Caso a projeção se confirme, o presidente do BC, Ilan Goldfajn, terá que enviar uma carta ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, justificando o descumprimento da meta.