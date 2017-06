'Consumidor quer mais qualidade do que quantidade'

00:00 · 07.06.2017

A palestra de Kievel teve como um dos focos o conceito de economia circular. "Economia linear é a que extrai, processa, vende, consome e joga fora. Na economia circular, você também extrai, mas você reaproveita", disse ( Foto: Kléber A. Gonçalves )

O especialista em sustentabilidade Jair Kievel profetiza grandes mudanças no consumo e na produção de roupas, calçados e afins nos próximos anos. "A moda como nós conhecemos hoje - inclusive, institutos de pesquisa no mundo todo sinalizam para isso - está acabando", destacou, ontem à noite, durante o III Seminário Economia Verde - Moda Sustentável. O evento, promovido pelo Diário do Nordeste, por meio da marca IDN - Inovação e Desenvolvimento, ocorreu no Shopping Parangaba.

Jair Kievel proferiu palestra com o tema "Moda sustentável: como agregar valor ao seu negócio". O especialista destacou que a forma de se consumir moda atualmente é insustentável.

"Existem estudos que apontam que se nós parássemos de produzir hoje, nós ainda teríamos roupas para a segunda ou a terceira gerações, devido a tanta roupa que existe no mundo", argumentou Kievel.

"A moda se tornou tão banalizada, tão efêmera, que ela não responde mais aos anseios. Hoje, as pessoas não se veem mais na moda que está sendo produzida", acrescentou.

Kievel enxerga uma transição no mercado da moda atualmente. O setor está se tornando mais próximo do consumidor. "Essa forma de consumir por consumir está acabando. Já está havendo uma priorização do cliente por um produto com mais qualidade do que quantidade", defende o especialista.

Reaproveitamento

Jair Kievel resolveu se antecipar ao futuro ao deixar a Renner após 10 anos na empresa, onde exerceu os cargos de gerente de sustentabilidade e gerente da cadeia de suprimentos. Partiu, então, para uma empresa própria, a 3JNS, com atuação na moda focada em economia circular.

"Economia linear é a que extrai, processa, vende, consome e joga fora. Na economia circular, você também extrai, mas você reaproveita. Você traz de volta para o processo produtivo o que não é mais usado", afirma. Na explicação do conceito, o especialista utiliza um exemplo de sua própria empresa.

"Você compra uma calça jeans, e eu a compro de volta quando você não quiser mais. Eu processo essa peça, vendo de novo, e nós acreditamos que conseguimos fazer de três a quatro ciclos. Quando eu não consigo mais aproveitar essa peça, eu a destruo, reprocesso e transformo em um produto novo", afirma o especialista.

Essa maneira de lidar com a produção já é uma tendência seguida por "muitas grandes empresas", segundo Kievel, "principalmente as produtoras de matérias-primas", e será cada vez mais comum nos próximos anos.

Jair Luiz Kievel tem formação em Administração de Empresas e também MBA na área de gestão do ambiente e sustentabilidade pela Faculdade Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro (FGV-RJ). Kievel possui uma sólida carreira executiva na área de responsabilidade social e sustentabilidade e foi responsável por incluir essa temática na cadeia de valor das empresas.

Sustentabilidade inteligente

O III Seminário Economia Verde, realização da marca IDN - Inovação e Desenvolvimento de Negócios, do Diário do Nordeste, conta com a parceria do Fórum Fortaleza Sustentável - Instituto Iris, apoio do Shopping Parangaba e patrocínio da Prefeitura de Fortaleza, Marquise e Ecofor. "A sustentabilidade é um tema de suma importância para a sociedade", destacou a gerente de mercado anunciante do jornal Diário do Nordeste, Lívia Veras, durante a abertura do seminário realizado ontem. "Queremos mostrar como moda e sustentabilidade podem caminhar lado a lado de forma inteligente".

O seminário faz parte da programação do Fórum Fortaleza Sustentável, que começou na segunda-feira (5) e segue até a sexta-feira (9), das 17h às 21h, no Shopping Parangaba. O evento acontece em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente. Dentre as atrações, há uma feira com produtos reciclados, além de palestras, oficinas e apresentações culturais.

