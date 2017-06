'Consumidor brasileiro tem optado pelo celular'

00:00 · 10.06.2017

Em 2016, pela primeira vez, o mobile banking ultrapassou o internet banking no número de transações. O celular deverá ganhar, cada vez mais, a preferência do cliente?

O cliente do sistema brasileiro financeiro é muito ávido por tecnologia e por conveniência. E o celular traz isso para o consumidor, além de possibilitar a inclusão bancária. Nos últimos oito anos, de 72% para 90% da população economicamente ativa bancarizada. O uso do mobile deve aumentar, mas quem vai dizer isso é o cliente, que tem várias opções de canais. Mas os números mostram que o consumidor tem optado pelo celular.

Como deverão ser os bancos no futuro, com esse processo de digitalização bancária cada vez mais intenso no Brasil?

Na realidade, o setor financeiro brasileiro já é digital. Nas agências bancárias, o que enxergamos é uma mudança de perfil. As agências estão cada vez mais consultivas, funcionando como um balcão de negócios, voltadas para a educação financeira. Ou seja, elas estão mudando do transacional para um perfil mais consultivo.

Qual o grande desafio ligado à inovação bancária no País?

Além dos nossos desafios econômicos, um grande desafio de inovação no Brasil é porque somos um país de dimensão continental, com características de infraestrutura diversas. Quem trabalha em banco sabe que existem lugares com conexões ótimas, mas outros não têm a mesma qualidade. Isso está melhorando gradativamente. Esse é um dos desafios que chama os bancos para investir pesado em tecnologia.

O consumidor está mais seguro em fazer transações online, tendo menos receio de ser vítima de fraude?

Os números mostram que, pelo crescimento do número de transações financeiras nos canais digitais nos últimos anos, o cliente está mais seguro. Também não temos, nesse contexto de tecnologias bancárias, grandes casos de fraude no sistema financeiro nacional.

Muito se fala que a digitalização bancária está sendo responsável pela diminuição dos empregos no setor financeiro. As novas tecnologias estão substituindo a mão de obra humana?

O que há é uma mudança no perfil do trabalhador, e não na quantidade de empregos. O número de empregos está muito atrelado à atividade econômica, e não à tecnologia.

Qual o perfil de trabalhador que ganha força atualmente no setor bancário?

Existe uma escassez de mão de obra no mercado de tecnologia, que é o estatístico e o cientista de dados. Antes, por exemplo, tínhamos o programador. Agora, ganha destaque o analista, aquela profissional que entende de inteligência artificial. Hoje, o volume de dados é muito alto no setor financeiro.

