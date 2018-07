Consultas de pedidos de crédito têm alta de 5%

01:00 · 11.07.2018

Rio. As consultas e os enquadramentos dos pedidos de crédito no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) cresceram aproximadamente 5% no primeiro semestre, na comparação com o período de janeiro a junho de 2017, afirmou ontem (10) o presidente da instituição de fomento, Dyogo Oliveira. Para o segundo semestre, porém, o cenário eleitoral poderá ser um entrave.

"O resultado é positivo até junho. É evidente que, com a proximidade do período eleitoral, estamos esperando que haja uma retração das empresas, porque naturalmente as decisões de investimento dependem do cenário político do País", afirmou, em visita institucional ao Museu de Arte do Rio (MAR).

O presidente do BNDES destacou ainda que a desaceleração da economia também impacta negativamente nos números. As consultas e os enquadramentos são os primeiros passos do processo de pedido de empréstimo ao BNDES. Seu comportamento funciona, tradicionalmente, como um indicador antecedente do apetite das empresas por crédito para investimentos.