Construção traz cases de inovação em arranha-céus

01:00 · 20.09.2018

O novo World Trade Center, em Nova York, é formado por cinco arranha-céus, sendo um deles o mais alto dos Estados Unidos, com 104 andares. Ao todo, foram investidos US$ 10 bilhões

Evento de inovação na construção civil organizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), o 3º Inovaconstruir traz como diferencial neste ano a apresentação de dois cases internacionais, sendo um deles o projeto do novo World Trade Center.

Localizado em Nova York, o complexo veio substituir o antigo e gigantesco prédio comercial, alvo de um atentado terrorista em 11 de setembro de 2001. Com investimento de US$ 10 bilhões, o novo World Trade Center é formado por cinco arranha-céus, sendo um deles o mais alto dos Estados Unidos, com 104 andares.

"Vamos mostrar a reconstrução de todo aquele complexo do World Trade Center (WTC), como foi construído, os materiais utilizados, a parceria público-privada que foi montada para fazer o empreendimento", entre outros detalhes atrelados à inovação no processo construtivo, elenca o presidente do Sinduscon-CE, André Montenegro.

O novo projeto das chamadas "torres gêmeas" vai ser detalhado por Dara McQuillan, diretor de marketing e comunicação do WTC, responsável pelo gerenciamento das ações de relações públicas, mídia, publicidade e branding sobre o complexo. Ele vem acompanhado do produtor do documentário "16 Acres" (2012), Mike Marcucci, que vai expor o processo de decisão e gerenciamento da construção do complexo.

Torre Allianz

Outro case apresentado em uma das palestras é o da Torre Allianz, projetada pela italiana Arup, uma das principais empresas de projetos e engenharia do mundo, como o estádio Ninho de Pássaro (Pequim).

Com 202 metros e 50 andares, a torre - edifício mais alto da Itália - tem sistema modular que pode ser replicado de forma infinita, formando o chamado "arranha-céu sem limite". Os módulos são formados por seis pavimentos de escritórios com uma planta de 24 metros por 61,5 metros. "Fortaleza está entrando nessa nova era de prédios altos e essa é a chance de trocar experiência com quem faz isso há muito tempo". O projeto da torre, para o qual foram investidos cerca de R$ 360 milhões, será comentado pelo engenheiro e diretor associado da Arup, Luca Buzzoni.

De acordo com André Montenegro, o Inovaconstruir deve atrair de 800 a 1 mil pessoas por dia, mantendo como principal foco o compartilhamento de novas tecnologias, materiais, e conceitos de sustentabilidade na construção civil. Nas duas edições anteriores, reuniu mais de 1,2 mil participantes.

Produtividade

"Esse evento vem trazer um conceito novo de construir, focado sempre em ganho de produtividade, em diminuição de desperdícios e menos impacto ambiental", diz, lembrando que haverá ainda cases relacionados ao gerenciamento de obras, Internet das Coisas e o de uma empresa alemã que constrói pré-fabricados para edifícios e casas em painéis autoportantes na Tailândia. Ao todo, serão 20 palestras, sendo três internacionais.

Em relação aos cases nacionais, Montenegro destaca como principal aquele trazido pela Vitacon, empresa paulista que constrói apartamentos de 10 ou 15 metros quadrados (m²), com conceito de compartilhamento, seja de lavanderias, bicicletários, estacionamentos, etc.

'Quebra de paradigma'

Para o presidente do Sinduscon-CE, é necessário que a construção civil "entre numa onda mais moderna e industrializada". Para isso, os players do setor devem mudar a visão diante dos seus novos projetos.

"Ainda tem que se mudar muito a forma de construir, a cultura das empresas. E esse evento vem trazer essa quebra de paradigma, para que as pessoas pensem diferente e fora da caixa".

Além de empresários vindos de todo o Brasil, a terceira edição do Inovacontruir vai contar com a presença de 15 presidentes do Sinduscon no Brasil - das regiões Norte, Nordeste e Sul - e do presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), José Carlos Rodrigues Martins. O evento, realizado no Teatro RioMar Fortaleza, será aberto ao público, a partir do pagamento de uma taxa. Ingressos, com valor promocional, podem ser adquiridos por meio do site inovaconstruir.com.br

Mais informações:

A 3º edição do Inovaconstruir será realizada de 4 a 5 de outubro de 2018, no Teatro do Shopping RioMar Fortaleza. Os ingressos e outras informações sobre o evento estão disponíveis em http://bit.Ly/inovacon