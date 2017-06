Consórcios de veículos e imóveis avançam no Ceará

00:00 · 13.06.2017 / atualizado às 00:16

Para conseguir adquirir bens de alto valor, como imóveis e veículos, muitos cearenses apostaram no modelo de consórcio no ano passado. A aquisição de cotas no segmento de veículos leves cresceu 10,5 pontos percentuais (p.P.) em 2016 ante o ano anterior no Estado, tendo avançado também, no mesmo período, no de caminhões (9,4 p.P.) e de imóveis (5,7 p.P.). O de motocicletas permaneceu em relativa estabilidade, com queda de 0,3 p.P, mostram dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac).

De acordo com Rodrigo Freire, presidente Regional da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac) no Nordeste, na modalidade de veículos leves, o Ceará está à frente da média na região. "É o quinto do País também, acima da média nacional, que em 2015 estava em torno de 25% e em 2016 ficou em 30,5%. O setor vem crescendo apesar das dificuldades, da crise econômica, da majoração dos juros", explica.

A participação da modalidade nas vendas de veículos leves no Ceará cresceu de 32,3% para 42,8% no ano passado, ficando atrás somente de Tocantins (59,3%), Bahia (57,1%), Mato Grosso (55,8%) e Goiás (45,9%). Já no segmento imobiliário, a participação do consórcio no Estado passou de 12,2% a 17,9%, que, apesar do salto, ainda permanece abaixo da média nacional, de 21,6%.

"Alguém com um poder aquisitivo menor, talvez não tenha condição de pagar aluguel e a carta de crédito ao mesmo tempo, então aqueles que conseguem tem buscado o consórcio para a compra de um segundo imóvel", aponta o presidente regional. "Temos observado que onde tem um potencial econômico maior, como Sul e Sudeste, tem se destacado, porque são consumidores mais elevados do que a região Norte e Nordeste".

Também cresceu a participação dos consórcios no âmbito dos veículos pesados no Ceará, que passou de 27,4% em 2015 para 37,8% em 2016, ainda bem abaixo da média nacional (60,1%). A ênfase esteve no Mato Grosso com 211,3%.

Motocicletas

Mesmo com a relativa estabilidade da participação dos consórcios na aquisição de motocicletas no Ceará, é nesse segmento em que a modalidade tem mais presença no mercado local. A quantidade de unidades vendidas pelo sistema caiu de 63,5% em 2015 para 63,2% em 2016, um pouco abaixo da média nacional (63,9%) e bem aquém da média do Nordeste (72,8%).

"No Ceará, as vendas ficaram estáveis entre 2015 e 2016. Considerando que essa linha de crédito teve uma queda de 15% a nível nacional em 2016, pode-se quase dizer que houve crescimento. E é interessante porque das modalidades de consórcio, só moto teve queda nesse primeiro quadrimestre e ainda assim o Ceará se manteve estável, o que demonstra o quanto esse setor é forte", explica Freire.

Ele avalia que, de maneira geral, em 2016 houve praticamente apenas a manutenção do setor, com queda no setor de motocicletas. Por outro lado, as vendas de 2017 já estariam demonstrando novo avanço para a modalidade, segundo o presidente regional. "O consumidor está com expectativa diferente, pensando em compras de longo prazo. Se há conturbação para o futuro, isso repercute no interesse de comprar um bem durável".

Serviços

Além dos segmentos tradicionais de consórcio, também tem ganhado adeptos do sistema direcionado à aquisição de serviços como reformas, viagens e até procedimentos estéticos. A modalidade atrai pelas parcelas que cabem no bolso e porque aumenta o poder de barganha, pois o serviço é pago à vista. Mas só vale para quem não tem pressa e tampouco disciplina para guardar dinheiro sozinho, dizem especialistas.

O consórcio de serviços funciona tal qual um consórcio de veículos ou imóveis: interessados formam um grupo por meio de uma administradora, compram cotas e, para ter direito ao crédito podem dar um lance ou aguardar até serem contemplados por sorteio. A carta de crédito tem valores que vão de R$ 2 mil a R$ 30 mil. De janeiro a abril, o volume de crédito comercializado via consórcio de serviços foi de R$ 60 milhões - crescimento de 126% na comparação com igual período do ano passado, segundo dados da Abac.

Segurança

Freire recomenda que, antes de adquirir o consórcio, o consumidor procure saber no site do Banco Central se a empresa tem licença para funcionar e desconfie de ofertas com condições vantajosas demais e que divergem dos produtos reais de consórcio. "No interior, principalmente, ainda tem empresas que oferecem plano que o cliente compra só uma cota e não precisa mais pagar depois da contemplação, nada disso faz parte".