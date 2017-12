Confiança recua 0,5% em dezembro

01:00 · 20.12.2017

São Paulo. A confiança do consumidor recuou 0,5% em dezembro, na segunda queda consecutiva registrada neste final de ano. É o que aponta o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec) divulgado, ontem (19), pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). No mês de novembro, o índice já havia registrado um recuo de 0,2% sobre outubro.

Com isso, o índice chegou a 100,5 pontos, apenas 0,2 ponto acima do apurado em dezembro de 2016. Ele está 7% abaixo da média histórica para o índice, que é de 108,1 pontos.

A expectativa de queda no desemprego caiu 5,3% em dezembro ante novembro, enquanto a de queda da inflação recuou 2,6%. A expectativa quanto ao aumento da renda pessoal caiu 1%, enquanto a de consumo de bens de maior valor ficou em -1,3%. Por outro lado, cresceu em 3,8% em relação à satisfação quanto à renda pessoal. O índice de endividamento cresceu 3,7%, o que indica redução do endividamento das famílias.