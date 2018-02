Confiança dos empresários segue em alta

01:00 · 23.02.2018

São Paulo. A confiança do empresário industrial brasileiro permanece em alta em fevereiro. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgada, ontem, o índice que mede a confiança do industrial ficou em 58,8 pontos, pouco abaixo do registrado em janeiro, de 59 pontos. Pela metodologia da pesquisa, números acima de 50 pontos indicam confiança em alta.

O índice de fevereiro ficou 5,7 pontos acima do registrado no mesmo mês do ano anterior e é o segundo maior desde abril de 2011, atrás apenas do de janeiro deste ano. Segundo a CNI, os empresários das grandes indústrias são os mais confiantes, com indicador em 60,4 pontos, enquanto nas médias o número ficou em 58,3 pontos e, nas pequenas, 58,3 pontos. Houve aumento na confiança nas condições atuais em relação aos últimos seis meses, que passou de 53,1 pontos em janeiro para 53,2 pontos em fevereiro.