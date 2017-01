Concorrente da Uber faz corridas por R$ 10 hoje

00:00 · 27.01.2017

Já opera em Fortaleza mais uma empresa de transporte individual privado, semelhante à Uber. A Yet Go oferece durante esta sexta-feira (27) uma promoção que irá acirrar ainda mais a concorrência com a outra plataforma e taxistas. Com o aplicativo, o cliente poderá realizar qualquer corrida que custe até R$ 50 pagando apenas R$ 10.

A Yet Go se difere da Uber por não cobrar preço dinâmico. A empresa também não cobra tarifa de cancelamento por desistência da corrida. A Yet Go se distingue ainda por trabalhar com quatro tipos de veículos: comum, luxo, táxi e mototáxi.

A reportagem tentou entrar em contato, via telefone e e-mail, com a empresa para conseguir mais detalhes sobre a tarifa cobrada em Fortaleza e quais veículos estão disponíveis na Capital, mas não obteve retorno. Além da Yet Go, também já havia chegado à Capital outra concorrente da Uber: a T81.

Sem regulamentação

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, voltou a afirmar ontem que não irá regulamentar a Uber, argumentando que "cumprirá a lei", e uma decisão sobre isso cabe ao Conselho Nacional de Trânsito (Conatram).