Concessão do Aeroporto deve ter ágio menor

Além do Aeroporto Pinto Martins, também são esperados ágios menores para os terminais de Salvador, Florianópolis e Porto Alegre ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

São Paulo. O governo federal avalia que as concessões dos aeroportos de Salvador, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre deverão registrar ágios bem menores na comparação com as rodadas anteriores de leilões aeroportuários, quando foi de 300% em média, afirmou nessa sexta-feira (20) o assessor especial do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Dario Lopes.

"Nós esperamos o ágio menor, isso não vai ser surpresa para o governo", disse o executivo durante evento organizado pela Câmara de Comércio França-Brasil, em São Paulo. "Hoje, a percepção do governo é que falar que o ágio médio foi de 300% não é positivo, porque isso implica num risco envolvido que o governo não soube mitigar".

Segundo Lopes, a expectativa tem relação com o cenário menos favorável sob a ótica econômica e com o formato da concessão, que inclui o pagamento do ágio antes da assinatura do contrato. "O cenário está mais complicado para frente, as concessões possuem investimentos pesados para fazer. Não esperamos um ágio muito grande".

Questionado sobre eventuais riscos associados ao mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Lopes afirmou que a questão está no radar do governo, mas que, no momento, o cenário não parece provável. O republicano tem indicado que pretende incentivar o setor de infraestrutura norte-americano, o que poderia gerar um cenário de competição com os projetos brasileiros.

"A avaliação geral é que, se o governo Trump tivesse passado uma mensagem mais centrada ao mercado, o possível e o provável ficariam mais próximo. Mas a mensagem não é centrada e a tendência é que seja um governo nervoso. Se, por um lado, há o estímulo, por outro há problemas complicados de gestão", afirmou Dario Lopes.

Grupo francês

O maior grupo de construção e concessões da Europa, o francês Vinci, está buscando oportunidades para crescer em concessões de aeroportos no Brasil e na Indonésia, disse, na última quinta-feira (19), o presidente-executivo da empresa, Xavier Huillard. A companhia, que opera atualmente 35 aeroportos no mundo, também está de olho em oportunidades na Indonésia e na Índia, onde vai enviar nas próximas semanas uma oferta para a construção de um novo aeroporto de Mumbai.

"Nos associamos com a Tata para o novo aeroporto de Mumbai. Vamos enviar a proposta nas próximas semanas", afirmou.

O grupo Vinci tem avançado em concessões de mercados de expansão mais acelerada e mais lucrativos, como aeroportos e rodovias fora da França, assim como em acordos de engenharia em energia.