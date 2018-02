Companhias celebram quatro anos de parceria

01:00 · 23.02.2018

As companhias aéreas Air France, KLM e Gol celebraram, na última segunda-feira, dia 19, quatro anos de parceria estratégica, que permitiu a expansão das conexões entre América do Sul e Europa.

As companhias avaliam que o início da operação do hub no Aeroporto Internacional Pinto Martins, localizado em Fortaleza, a partir do dia 3 de maio deste ano, irá trazer mais força para a parceria entre as empresas que, juntas, transportaram 800 mil passageiros desde que firmaram o acordo.

> Gol cobrará por marcação antecipada de assento

No total, o acordo entre as empresas aéreas já oferece mais de 39 cidades do Brasil e América do Sul e 64 destinos europeus. Juntas, possuem mais de 900 voos compartilhados e voam para 18 países.

Além disso, atualmente, um em cada quatro passageiros que viajam de Air France ou KLM fazem conexão com a Gol na ida ou na volta, proporção que deve aumentar com a inauguração dos voos da Air France-KLM partindo de Fortaleza.

Primeira opção

“O codeshare em nossos hubs de Paris e Amsterdã com São Paulo e Rio de Janeiro já tinha como objetivo tornar a parceria a primeira opção para os clientes em termos de praticidade e conforto de produtos e de serviços, e com o Hub Nordeste baseado em Fortaleza, fortalecemos ainda mais essa estratégia e nossa presença no mercado latino-americano”, afirma Jean-Marc Pouchol, diretor geral Air France-KLM para a América do Sul.

Hub em Fortaleza

“Certamente, a novidade do hub no Nordeste proporcionará ainda mais conexões ao Norte e ao Nordeste do País com a Europa. Nós teremos novos voos para Recife, Salvador, Belém, Manaus, além de uma nova rota para Natal, e um total de 51 voos diários para 10 destinos do País, gerando um significativo incremento da nossa oferta de e para a Capital cearense”, avalia Celso Ferrer, vice-presidente de planejamento da Gol.