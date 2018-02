Comissão aprova empréstimo de US$ 83 milhões para Fortaleza

01:00 · 21.02.2018

Fortaleza/Brasília. O Prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, foi a Brasília pleitear no Ministério da Fazenda a liberação de financiamento de aproximadamente US$ 75 milhões, junto ao Banco Mundial (Bird). O contrato seria o primeiro entre a Capital a instituição internacional. Conforme o gestor municipal, o montante servirá para a área do Meio Ambiente.

Além disso, Roberto Cláudio participou ontem de audiência no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), em que foi aprovado parecer favorável para a operação de crédito de até US$ 83 milhões, junto à Corporação Andina de Fomento (CAF), instituição financeira de desenvolvimento que opera na América Latina. O dinheiro será usado para obras de infraestrutura e urbanismo visando o turismo, incluindo melhorias na orla da Capital cearense.

"Estamos muito felizes com as novidades todas e prontos para iniciar. Inclusive, a execução desse investimento trará oportunidades de emprego enquanto são realizadas e depois de prontas. (As obras) trarão mais qualidade de vida para o fortalezense", afirmou o gestor.

Para que o dinheiro seja liberado, é preciso haver garantia da União. O pedido seguiu para análise do Plenário da Câmara em regime de urgência. A verba servirá para financiar parcialmente o programa "Fortaleza - Cidade com Futuro".

O dinheiro do Banco Mundial, que de acordo com Roberto Cláudio, se liberado, servirá para a área ambiental, será o primeiro financiamento contraído pelo Município com tal finalidade. "Ele (financiamento) vai contribuir com a recuperação, revitalização e reurbanização de todo o Parque Rachel de Queiroz, que corta 22 bairros da cidade. Sai da Lagoa de São Gerardo, na Avenida Sargento Hermínio, e vai até o Campus do Pici, Henrique Jorge, Autran Nunes", disse.

Orla

Ainda segundo o prefeito da Capital, o projeto deverá englobar a faixa de praia da cidade. "(O financiamento) vai envolver também a balneabilidade de nossa orla, uma série de ações ambientais de lagos e lagoas. É um importante investimento que temos a concretizar", frisou.

O prefeito participou de audiência no Ministério da Fazenda, com o Tesouro Nacional para tratar do financiamento. Para a liberação do incentivo do Bird, que tem carência de seis anos, e conforme o gestor municipal, juros menores que outros programas, a Prefeitura precisa concretizar a aprovação do financiamento junto ao CAF.

Desta forma, os planos da gestão municipal englobam a soma de R$ 500 milhões para obras no segundo semestre deste ano.