Comércio terá horário ampliado no sábado (12)

01:00 · 10.05.2018

O comércio do Centro de Fortaleza funcionará em horário ampliado neste sábado (12), em função do Dia das Mães. De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza), Assis Cavalcante, alguns estabelecimentos permanecerão com as portas abertas até 18h, por exemplo.

"Podemos funcionar normal, considerando a lei promulgada ano passado, que nos deixou com o arbítrio de funcionar por tempo mais prolongado, obedecendo a CLT", disse.

Conforme Cavalcante, a expectativa é que o Centro receba praticamente o triplo do número de pessoas que costuma acolher em um dia normal. "Recebemos na semana, em torno de 350 mil pessoas por dia. Já percebemos a partir de hoje (ontem) que aumentou. A tendência é crescer ainda mais até sábado. Esperamos cerca de 600 mil pessoas passando no Centro, sábado".

Os lojistas projetam faturamento 5% maior que igual período do ano passado. Já o tíquete médio, segundo o presidente da CDL Fortaleza, sofreu incremento de mais de 21%. "O aumento no faturamento já é realidade. As vendas dessa semana já foram mais incrementadas. Os produtos mais procurados nesse período são TVs, eletroeletrônicos, smartphones, perfumes, bolsas, calçados, relógios. O tíquete médio aumentou, de R$ 190 para em torno de R$ 230", afirmou.

Evento

Para fomentar ainda mais a presença do público nas ruas do Centro da Capital no sábado, a CDL Fortaleza realizará o evento "Anima Centro".

"De 14h às 17h, teremos show de humor, calouros, alguns artistas da terra. Teremos mesinhas, cadeiras. O objetivo é levar o público a ficar lá, até 17h, animando", adiantou.