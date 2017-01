Comércio tem estoque acima do esperado

00:00 · 31.01.2017

Rio. Pesquisa divulgada ontem (30) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), feita com seis mil empresas de todas as regiões do País, revela que 29,5% dos lojistas estão com estoques acima do adequado em janeiro deste ano, em relação ao mês anterior.

Os estoques abaixo da programação adequada de vendas foram relatados por 14,7% dos comerciantes, o que significa que venderam além do que esperavam. Já para 55,1%, os estoques em janeiro estavam adequados. O restante da amostra disse não saber como estão os estoques ou não respondeu.

A economista da CNC, Izis Ferreira, destacou que os 29,5% representam quase um terço da amostra. "É uma parcela significativa, uma vez que a gente já teve, por exemplo, cerca de 18% só de comerciantes reportando estoques acima do adequado", avaliou a economista.