Comércio do CE pede ao governo revisão de multas

00:00 · 22.12.2016

Com os indicadores de mercado sinalizando que 2017 ainda será um ano difícil para a economia brasileira, empresários de todos os setores terão de encontrar mais alternativas para driblar as dificuldades. No Ceará, depois de ser surpreendido com o aumento da alíquota modal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 17% para 18%, o comércio pede ao governo estadual mudança na matriz de multas aplicadas às empresas em caso de infrações, uma forma de compensar o reajuste tributário.

Nessa terça-feira (20), o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE), Freitas Cordeiro, esteve reunido com o governador do Estado, Camilo Santana, e solicitou a redução nos valores das multas para aliviar a vida das empresas cearenses no próximo ano, que vêm sentindo os impactos do desemprego e da redução do consumo. Segundo informou Freitas, Camilo foi sensível ao pleito e pediu a elaboração de um estudo à Secretaria da Fazenda (Sefaz) para identificar se a mudança é possível. "O governo precisa rever esse sistema de multas e obrigações acessórias, que está defasado há mais de 20 anos. É uma matriz que não tem sentido para a vida das empresas", afirma.

Valores

De acordo com ele, atualmente, a multa pode chegar até 300% do valor do imposto que não foi recolhido dentro do prazo, por exemplo. "Uma empresa que não conseguiu pagar R$ 1.500 de tributo, por exemplo, vai ter condições de desembolsar quase R$ 5 mil de multa?", questiona o presidente da FCDL.

Quanto ao aumento da alíquota do ICMS, Freitas destaca que, mesmo sendo uma medida "amarga" para o comércio, o reajuste é necessário para o Estado manter o equilíbrio de suas contas neste momento de retração econômica. "Mas, por outro lado, o governo precisa retirar o que está prejudicando as empresas, mesmo que isso reduza um pouco a receita estadual", diz, referindo-se aos valores da multas sobre infrações.

Parcelamento mensal

Durante a reunião com o presidente da FCDL, o governador assinou decreto beneficiando o comércio com o parcelamento mensal do ICMS em três vezes, algo que vem ocorrendo há vários anos no Ceará. Conhecido popularmente como "Decreto Papai Noel", a medida cobre apenas as vendas a prazo efetuadas em dezembro, por meio de financiamento próprio ou de cartões de crédito. As regras estabelece que sejam beneficiados os estabelecimentos inscritos no Regime Normal de recolhimento, desde que o valor total do ICMS a ser pago seja superior em, no mínimo, 30% ao imposto devido no mês de novembro de 2016.

Para usufruir do benefício, o lojista deve estar em dia com suas obrigações tributárias. "Isso beneficia não só o comerciante, mas também o consumidor, que pode ter à sua disposição mais produtos em oferta neste período natalino. Esse parcelamento é usado pelo varejo como uma boa ferramenta de competitividade, trazendo um certo alívio para os empresários", diz.

Aumento das vendas

Enquanto o comércio nacional espera um Natal mais magro que em 2015, o presidente da FCDL estima que, no Ceará, as vendas devem crescer de 3% a 4%, contrariando projeções realizadas recentemente por entidades ligadas ao setor. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), por exemplo, acredita que o Natal deste ano movimentará R$ 270 milhões no comércio varejista de Fortaleza. O resultado projeta uma queda de 10% sobre os R$ 300 milhões faturados em igual período do ano passado.

Para Freitas Cordeiro, embora esteja sentindo os efeitos da crise econômica, o comércio local está numa situação bem melhor em relação à maioria dos estados. Das 27 unidades federativas, 21 estão em situação de emergência.

"Aqui, o Estado continua pagando os servidores em dia, inclusive, o 13º salário. Não podemos esquecer esse diferencial, o dever de casa está sendo feito no Ceará. Por isso, acredito que alguns segmentos vão crescer até mais que 4%", acrescenta.