Comércio: componente político é a grande questão

A alta do desemprego e o encarecimento do crédito, causados pelo aprofundamento da recessão econômica, seguem afetando o varejo

Após encerrar 2016 com o pior resultado em mais de 10 anos, o varejo nacional ainda sofre com a queda do consumo das famílias, a alta do desemprego e o encarecimento do crédito, causados pelo aprofundamento da recessão econômica no ano passado. Segundo o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, o movimento dos consumidores nas lojas de todo o País caiu 6,6% no ano de 2016 em relação ao ano de 2015, sendo o maior recuo desde o início do levantamento, há 16 anos.

A recuperação do setor, porém, não depende apenas dos indicadores econômicos, diz Freitas Cordeiro, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Ceará (FCDL-CE).

"A perspectiva só vai ser boa se essa situação política se estabilizar. Isso tem sido o nosso grande problema", ele diz. "Economicamente, a inflação já começou a cair e a tendência é de que continue a cair. De todo modo, ainda é muito cedo para fazer qualquer projeção (sobre 2017)", afirma.

Taxas menores

Sobre os eventuais impactos positivos da redução da taxa de juros para o setor, Freitas Cordeiro não se mostra tão animado com a medida, pelo menos no curto prazo. "Isso só está ocorrendo porque a inflação está caindo, mas o que me preocupa é a causa dessa queda, que é a recessão. Claro, que o juro mais baixo traz resultado, mas isso é uma ferramenta emergencial", afirma. "No curto prazo, não vejo como uma solução para o setor. A minha visão é de que, enquanto não tivermos uma melhora dessa situação política, não vamos sair dessa crise", completa o presidente da FCDL-CE.

Construção civil

Para a indústria da construção civil, o maior entrave para a retomada do crescimento é baixa confiança do consumidor, diz André Montenegro, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE). Com forte dependência de oferta de crédito ao consumidor para o financiamento de imóveis, o setor também deve se beneficiar da redução da Selic. "É só você ver que com uma simples redução dos juros o mercado já ficou mais confiante. Então o que a gente precisa é, basicamente, de uma retomada da confiança", afirma ele.

Para o presidente do Sinduscon-CE, é improvável que o cenário para o setor fique pior. "A redução dos juros já melhora, mas as medidas que o governo está tomando são corretivas, buscando sair da crise de forma sustentável. Não vai haver uma solução milagrosa", completa.

Montenegro diz ainda que é preciso tornar alguns órgãos públicos mais ágeis. "O empreendedor, que gera empregos, tem de ser recebido pelo poder público como cliente. E o governo tem que chamar a iniciativa privada para conversar". (BC)