Comércio abre as portas no feriado

00:00 · 13.06.2017 / atualizado às 00:16

Estabelecimentos dos centros comerciais abrem as portas normalmente, das 10h às 22h desta quinta-feira ( Foto: JL Rosa )

As lojas dos shopping centers de Fortaleza, bem como as praças de alimentação, quiosques, cinemas e equipamentos de lazer, além dos estabelecimentos de rua, como lojas do Centro, funcionam normalmente nesta quinta-feira (15), feriado de Corpus Christi.

De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), Cid Alves, muitas pessoas deixaram para o feriado de quinta para comprar o presente do Dia dos Namorados, comemorado ontem (12).

"Além disso, nós estamos no mês das festas juninas, então teremos incremento nas vendas por conta disso", disse o presidente do Sindilojas.

Em alguns shoppings da Capital, como Iguatemi, Grand Shopping, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Via Sul, North Shopping Fortaleza e North Shopping Jóquei, o horário de funcionamento será de 10h às 22h, sem alteração devido ao feriado.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE), os postos de combustível da cidade também estarão funcionando normalmente durante o feriado. Os supermercados também abrem as portas nesta quinta-feira. O horário de funcionamento segue como nos dias normais, sem alteração. Já os bancos, escolas, repartições públicas e universidades não funcionam na quinta-feira.

Hotéis

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE), a taxa média de ocupação no Estado deverá superar o índice de 55% contabilizado pela ABIH-CE no mesmo período de 2016.

De acordo com o vice-presidente da entidade, Darlan Leite, a taxa já está em 54,04%. "Fazemos esse cálculo com base nas reservas efetuadas. Como ainda faltam alguns dias, certamente, vamos conseguir superar a taxa do ano passado", comemorou.

Darlan lembra que grande parte dos turistas que vêm ao Ceará nos feriadões chegam por Fortaleza, embarcando no Aeroporto Internacional Pinto Martins, e vão para destinos turísticos, como Jericoacoara, Canoa Quebrada, Praia das Fontes, Porto das Dunas e Cumbuco.