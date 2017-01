Com posse de Trump, dólar cai 0,65%

00:00 · 21.01.2017

São Paulo. O dólar caiu frente à maior parte das moedas nessa sexta-feira (20), dia da posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. O discurso do republicano não trouxe novidades, o que ampliou a queda da moeda americana.

No Brasil, o dólar à vista, referência no mercado financeiro, perdeu 0,62%, a R$ 3,1751, retornando a níveis de 8 de novembro, dia da eleição de Trump. No acumulado da semana, a moeda americana perdeu 1,14%. O dólar comercial, usado em contratos de comércio exterior, perdeu 0,65%, a R$ 3,1830. Na semana, caiu 1,24%.

O Banco Central rolou nessa sexta-feira mais 15 mil contratos de swap cambial tradicional que vencem em fevereiro, no montante de US$ 750 milhões. A operação equivale à venda futura de dólares, e colaborou para a valorização do real.

Bovespa

O ambiente de maior apetite ao risco após o discurso de posse de Trump favoreceu o Ibovespa, que terminou com ganho de 0,89%, aos 64.521,18 pontos, no maior patamar desde 31 de outubro de 2016 (64.924,52 pontos). O giro financeiro foi de R$ 7,8 bilhões. Na semana, o Ibovespa subiu 1,37%. As ações da Vale mais uma vez se destacaram, com ganho de 4,74% (PNA) e 2,00% (ON). Os papéis preferenciais da Petrobras subiram 1,45% .