Com eleição, PEC não deve avançar

01:00 · 11.10.2017

São Paulo. Após o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, citar no "balanço de riscos" à condução da política monetária uma eventual frustração na condução das reformas estruturantes, dois parlamentares o advertiram de que "dificilmente" a reforma da Previdência avançará no período próximo às eleições. Os senadores Fernando Bezerra (PMDB-PE) e Armando Monteiro (PTB-PE) cobraram de Ilan Goldfajn uma explicação de como o Banco Central agirá diante dessa perspectiva.

Bezerra disse que cálculos apontam um "excesso" de US$ 145 bilhões nas reservas internacionais detidas pelo Brasil e que isso poderia ser usado neste momento para aliviar a situação fiscal e "oferecer mais espaço" para a agenda de reformas estruturantes. "Não vamos conseguir avançar nessa reforma da Previdência como gostaríamos em função da eleição", admitiu o peemedebista.

"Concordo com senador Fernando Bezerra, acho que não vamos conseguir. Com a proximidade do calendário eleitoral e com os problemas que hoje envolvem ambiente político no Brasil, não vamos conseguir de forma mais efetiva avançar na reforma da Previdência", sentenciou Monteiro na sequência.

Ajuste fiscal

"Não havendo reforma da Previdência, talvez tenhamos que aprofundar ajuste fiscal, não poderemos fugir de alguma proposta de ajuste na área fiscal", afirmou o senador petebista.