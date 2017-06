Com ajuda do FGTS, endividamento na Capital cai a 65,8%

00:00 · 08.06.2017 por Ingrid Coelho - Repórter

O valor médio das dívidas é estimado em R$ 1.306 e a principal ferramenta de crédito utilizada continua sendo o cartão (80,1%) ( Foto: Helene Santos )

Após um período de economia recessiva que obrigou muitas pessoas a fazerem um controle efetivo dos gastos, o consumidor fortalezense vem aprendendo a priorizar o pagamento de dívidas e as compras à vista, segundo avaliação da diretora institucional da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), Cláudia Brilhante.

A instituição divulgou ontem (7) a pesquisa sobre o Endividamento do Consumidor de Fortaleza, que revela uma redução em junho, com a taxa vindo 1,6 ponto percentual (65,8%) abaixo da taxa registrada em maio, quando 67,4% da população possuía algum tipo de dívida.

Em consonância com a redução do endividamento neste mês, caiu também a inadimplência potencial - ou seja, a proporção de consumidores que não terão condições financeiras de honrar com seus compromissos. A taxa passou de 9,6% no mês passado para 8,8% em junho, indicando queda de 0,8 ponto percentual.

Para Cláudia, o consumidor fortalezense sentiu na pele as consequências da crise e vem aprendendo a se planejar. Além disso, ela também associa a redução do índice de endividamento à injeção do dinheiro dos saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No próximo sábado (10) terá início a quarta etapa de saques, direcionada aos nascidos em setembro, outubro e novembro. Haverá ainda uma última etapa de retirada, que beneficiará os nascidos em dezembro.

"A injeção das contas inativas do FGTS tem ajudado nesses números, tem auxiliado o consumidor a reduzir o endividamento, porque ele está priorizando utilizar esse dinheiro para pagar as dívidas", explica Cláudia.

O valor médio das dívidas, segundo o levantamento da Fecomércio-CE, é estimado em R$ 1.306, com prazo médio de sete meses, comprometendo 35,1% da renda familiar dos consumidores com o seu pagamento.

A ferramenta mais utilizada para tomar crédito continua sendo o cartão, citado por 80,1% dos entrevistados. O consumidor usou o crédito para comprar, principalmente, alimentação (56,4% das respostas). Para Cláudia, isso se deve não só a falta de equilíbrio financeiro, mas também a comodidade oferecida pela compra no cartão. Os outros itens adquiridos no crédito foram: eletroeletrônicos (34,0%); artigos de vestuário (33,8%); e realização de despesas de educação e saúde, com 33,6% das respostas.

Dívidas em atraso

A proporção de consumidores com dívidas em atraso, entretanto, apresentou uma leve alta neste mês ante maio, ao passar de 22,3% para 22,4% (alta de 0,1 ponto percentual). De acordo com a pesquisa, esse problema afeta principalmente as mulheres (23%), os consumidores do grupo com idade entre 24 e 25 anos (25,9%) e do estrato com renda familiar abaixo de cinco salários mínimos (23,3%).

Para a diretora institucional da Fecomércio-CE, o endividamento em Fortaleza deve continuar caindo nos próximos meses deste ano. "A economia, mesmo com essa crise política toda que nós estamos vendo, continua apresentando sinais de melhora, com a Selic caindo. Isso nos faz acreditar, enquanto empresários, que essa dificuldade enfrentada tende a passar - claro que não será em um curto prazo, mais sim em um longo prazo", analisa Cláudia Brilhante.

Cenário

Cláudia Brilhante - Diretora institucional da Fecomércio-CE