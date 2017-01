Vaivém: Verba para Maracanaú

00:00 · 18.01.2017

O ex-deputado federal e ex-prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, encontra-se em Brasília tentando liberar recursos para execução de projetos no seu município e aproveita para contatos políticos, em especial, com o senador Eunício Oliveira, que na madrugada de ontem desceu no Aeroporto Internacional Pinto Martins, vindo dos Estados Unidos e, em seguida, voaria para a Capital Federal, para dar continuidade às conversações visando a presidência do Senado. Ele é o mais cotado para o lugar de Renan Calheiros.

Só médicos

Os médicos João Ananias, ex-secretário de Saúde do Estado; Samuel Abranques, vice-presidente da Associação Brasileira dos Médicos Peritos e Maira Pinheiro, presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará. Ananias seguia para Salvador, onde dá assessoria ao governo baiano e Abranques, DF para o trabalho na “Operação Pente-Fino”.

“Mais médicos”

A presidente do Sindicato dos Médicos, Maira Pinheiro, foi a Brasília para audiências com os ministros da Saúde, Ricardo Barros e da Educação, Mendonça Filho com quem trata do programa “Mais Médicos”. A entidade quer que os médicos tenham a garantia e prioridade nas vagas, para poder se desligar do seu trabalho.

Lindo

Bonita

Por e-mail, Ernani Rebouças diz que a Av. Miguel Dias ficou bonita e moderna depois de reformada, mas em alguns quarteirões encontram-se fios estendidos sobre as calçadas, pondo em risco seus transeuntes.

Triste

Febre amarela

Febre amarela, doença que tinha sido erradicada, volta com força total. Os casos suspeitos sobem para 152, com 47 mortes, isto em Minas Gerais. Dos registros realizados, 37 casos são considerados prováveis.

Sepultamento

O ex-secretário da Saúde do Estado e secretário executivo do Conass, Jurandi Frutuoso, retornando para Brasília, depois de visitar familiares, especialmente sua mãe, dona Isaura, e de marcar presença no sepultamento de dona Ana Barreto, filha de Pedra Branca.

Recheada

O prefeito Roberto Cláudio foi a Brasília cumprir uma agenda recheada de pedidos. Começou na Casa Civil e, em seguida, Ministério da Educação, tentando verba para escolas de tempo integral, terminando no Tesouro Nacional.

Jatinhas

Aloísio Carvalho, superintendente executivo da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, voltando para Brasília de um fim de semana com a família. O defensor Dinarte da Páscoa Freitas está em Brasília. O advogado João Marcelo Pedrosa foi a SP acompanhar processo de um cliente. O auditor fiscal federal agropecuário, Simplicio Lima, retornando para Brasília, depois de uma temporada de férias entre o Ceará e Pernambuco. O ex-jogador Reginaldo, que atuou nos grandes clubes do futebol cearense, ontem, no aeroporto, embarcando cinco atletas para o Concórdia, de Santa Catarina. Deurismar Rocha, gerente regional do Zydus/Nikkho, foi a Petrolina, Pernambuco, selecionar propagandistas. O empresário Alexandre Sales voltou dos EUA, onde virou o ano com a família.