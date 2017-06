00:00 · 13.06.2017

O presidente da Confederação Nacional dos Lojistas, Honório Pinheiro, informou que a CNDL realiza um programa de desenvolvimento do varejo, que constrói políticas públicas para o varejo, com o apoio do Sebrae-Nacional e “por isso, estamos viajando pelo País, para poder executar esse trabalho”. Nesta semana, começando ontem, esteve em São Luís, no Maranhão, mas já voltou para conferir as vendas do Dia dos Namorados, que ele acredita que serão superiores a 3 por cento a igual período em 2016.

Investimentos

O secretário Inácio Arruda passou o dia de ontem, em Brasília, no Ministério da Ciência e Tecnologia, onde foi recebido em audiência pelo ministro Gilberto Kassab, com quem tratou de investimentos na área de ciência e tecnologia em nosso Estado “e não podemos deixar que esses recursos não sejam garantidos para o Ceará”.

Feira

Inácio Arruda disse que se tratam de recursos de revitalização dos Centros Vocacionais Tecnológicos, a investimentos na área de feiras de conhecimento, uma importante atividade, “que nós definimos realizar neste ano. no mês de outubro. Pela primeira vez, o Ceará terá uma grande feira, mostrando tudo o que o nosso Estado faz.

Lindo

Organizados

Pelo que o repórter conseguiu constatar, os moradores da Avenida Miguel Dias com a Rua Maximiano, no bairro Luciano Cavalcante, resolveram se organizar e colocar o lixo que eles produzem dentro dos contêineres, o que não acontecia.

Triste

Apagadas

O setor de iluminação pública está convocado a detectar o problema surgido na Avenida Carlos Jereissati, num trecho de uns 300 metros, entre o viaduto do Makro e a passarela daquela via, que nos leva ao Aeroporto de Fortaleza.

Recuperação

O deputado Danilo Forte, que foi destituído da presidência do PSB pela executiva nacional do partido, confirmou que deu entrada na semana passada, junto ao TSE, num pedido de recuperação e está esperando o resultado. Não sabe quando será julgamento.

II Etapa

O cearense Rogério Almeida embarcou, ontem, para Ribeirão Preto, São Paulo, para organizar a II Etapa da Prova Troller, que está programada para o dia 24 de junho. Ele será o diretor da prova, que terá a participação de piloto cearense.

Jatinhas

O deputado federal Ariosto Holanda antecipou-se aos demais parlamentares e viajou para Brasília para dar palestra no Ministério da Indústria e Comércio. O senador Tasso também seguiu mais cedo para Brasília para comandar reunião do PSDB, que era para ter sido realizada na última quinta-feira, adiada para ontem. Para tomar parte da reunião tucana seguiu, ontem, no primeiro voo para Brasília, o deputado federal Raimundo Gomes de Matos. O voo 3379, de ontem, da TAM, para Brasília, foi cancelado e os passageiros acomodados em outros voos. Nele seguiria para Goiânia, Pedro Santiago Maciel. De temporada em Brasília, voltou a senhora Euda Sousa, recebida na chegada pelo marido José Riller Alves de Sousa. O senador José Pimentel e o deputado Chico Lopes seguiram para o DF.